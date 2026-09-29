Gestul pe care Călin Georgescu a vrut să-l facă, dar a fost împiedicat de polițiști când a fost preluat și dus la Arestul Capitalei

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de polițiști din vila sa din Mogoșoaia. Călin Georgescu a încercat să facă un gest cu mâinile în momentul în care era condus spre mașină, dar polițiștii l-au împidicat.

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Ce gest a vrut să facă Georgescu, dar a fost împiedicat de polițiști

Călin Georgescu a fost ridicat marți seară de la domiciliul său din Mogoșoaia, în urma deciziei Curții de Apel București de a-l aresta preventiv pentru 30 de zile.

La ieșirea din curtea vilei, Georgescu a încercat să-și ridice mâinile pentru a arăta că este încătușat, dar a fost împiedicat de polițiștii care îl escortau, după cum se vede în imaginile filmate în fața casei. Fostul candidat la prezidențialele din 2024 a fost preluat și dus la Arestul Central, unde a ajuns în jurul orei 18.30.

Susținătorii săi, adunați în fața imobilului, i-au transmis mesaje de încurajare: „Domnule președinte, fiți tare”, în timp ce huiduiau momentul urcării acestuia în autospeciala Poliției. Zeci de susținători l-au așteptat și la Arestul Capitalei, acolo unde jandarmii au instalat garduri de protecție.

Magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu

Magistrații Curții de Apel București au dispus, marți, 29 septembrie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale se afla sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură decisă de judecătorii de la Tribunalul București, în dosarul de înșelăciune în care este vizat.

Hotărârea instanței a fost luată după ce procurorii DIICOT au contestat măsura controlului judiciar impusă inițial de Tribunalul București. În urma unei rejudecări efectuate de un complet de divergență format din trei judecători, Curtea de Apel a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru o perioadă de 30 de zile.

„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT. Desființează încheierea contestată și, pe fond, rejudecând, dispune următoarele: Admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați. Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile. Definitivă”, se menționează în hotărârea instanței.

Care sunt acuzațiile din dosarul în care este vizat Călin Georgescu

Cazul în care este implicat Călin Georgescu privește acuzații de înșelăciune în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat. Conform DIICOT, ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, care susține că a fost prejudiciat cu peste un milion de euro.

Potrivit procurorilor, infracțiunile s-ar fi desfășurat începând cu luna septembrie 2021, atât pe teritoriul României, cât și al Marii Britanii.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, grupul infracțional organizat a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (Călin Georgescu - n.r.), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, se arată în comunicatul DIICOT.