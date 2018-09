Femeia, în vârstă de 42 de ani în 1950, și-a pus capăt zilelor, deoarece suferea de tulburări bipolare. Henry Fonda le-a spus copiilor lui, Jane și Peter, că mama lor a murit din pricina unui infarct. Jane a aflat adevărul după ce a citit acest amănunt într-o revistă.

S-a învinuit pentru moartea mamei

Jane Fonda a explicat cât de greu a trecut peste moartea mamei ei și cât de tare a bulversat-o mult timp după aceea acest eveniment tragic.

„Când ești copil, te învinovățești mereu, pentru că nu poți da vina pe adulți, fiindcă de ei depinde supraviețuirea ta. E nevoie de mult timp pentru a depăși acest sentiment de vinovăție”, a spus Jane Fonda.

Marea actriță americancă a mai avut un șoc când a aflat că tatăl său se iubea cu o femeie cu doar șapte ani mai mare decât ea. „Părinții mei aveau probleme. Când am realizat asta, am simțit o imensă empatie cu ei și am putut să iert. Am realizat că nu avea nimic de-a face cu mine”, a mai spus Jane Fonda.

Jane Fonda a căutat dosarul medical al mamei ei, din care a aflat despre problemele ei psihice, dar și faptul că a fost abuzată sexual în copilărie.

