Mesajul dur al șefului Nvidia despre apocalipsa AI: motivul ascuns pentru care marile companii cer legi noi

Șeful companiei Nvidia, Jensen Huang, a respins recent temerile legate de faptul că inteligența artificială ar putea cauza dispariția rasei umane în următorii ani, considerând astfel de afirmații drept „scenarii apocaliptice exagerate”.

Potrivit The Guardian, Huang a criticat declarațiile cercetătorului Jacob Coxon, fost angajat al companiei Anthropic, care a avertizat pe rețelele sociale că AI ar putea deveni „supraumană” și ar putea provoca extincția umanității până în 2030.

„Anul 2030 nu va marca sfârșitul lumii. Există 0% șanse să fie sfârșitul lumii”, a declarat Huang într-un interviu acordat postului CBS News.

„Să sperii oamenii este inutil. Este iresponsabil”, a completat acesta.

Dezbatere internațională privind riscurile AI

Declarațiile lui Coxon, susținute de alți doi cercetători de la dezvoltatorul sistemului de inteligență artificială Claude, au stârnit o dezbatere internațională privind riscurile și lipsa de reglementare în domeniul AI.

Companiile continuă să concureze pentru dezvoltarea unor modele din ce în ce mai performante. Critici asupra acestor riscuri au fost aduse și de congresmenii americani.

În plus, Anthropic a publicat un raport de intelligence privind amenințările, care detaliază modul în care grupările criminale, entitățile sponsorizate de stat, vânzătorii de software de spionaj și propagandiștii au încercat să folosească modelele sale de inteligență artificială pentru a proiecta rachete, a crea agenți patogeni mortali și a spiona disidenți.

Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, alături de Sam Altman, șeful OpenAI, și Elon Musk, au cerut încetinirea dezvoltării acestei tehnologii. În schimb, președintele american Donald Trump a respins îngrijorările legate de AI, catalogându-le drept „o farsă” și „o conspirație”, adăugând că o încetinire a progresului ar oferi Chinei un avantaj competitiv.

Reglementări și responsabilitate

Huang a afirmat că previziunile privind un eveniment de extincție cauzat de AI „nu au nicio bază științifică”. Mai mult, el a subliniat că solicitările recente ale companiilor de tehnologie pentru reglementări naționale și internaționale în materie de siguranță ascund, de fapt, dorința de a evita legile deja existente.

„Avem legi împotriva accesului neautorizat în securitatea cibernetică, avem legi privind răspunderea pentru daune. Dacă produsul tău provoacă daune, dacă nu funcționează așa cum ai promis sau dacă ai încheiat contracte cu companii pentru acorduri de nivel de serviciu, există deja suficiente legi care să trateze aceste probleme. Ideea mea este să aplicăm aceste legi mai întâi. Și să nu permitem ca această narațiune apocaliptică să ducă la exonerarea lor de legile existente”, a declarat Huang.

El a continuat, „Acum, citiți printre rânduri. Ei, de fapt, nu cer mai multe legi. Cer să fie scutiți de legile pe care le avem deja. Și cred că asta este o problemă”.

Avertismentul lui Tony Blair despre competitivitatea globală

Pe de altă parte, Institutul Tony Blair a publicat, luni, un raport în care avertizează că țările riscă să piardă un avantaj semnificativ dacă nu adoptă AI și rămân în urma altor națiuni. „Revoluția industrială anterioară a transformat lumea noastră de-a lungul a mai multor generații. AI va face acest lucru într-un deceniu”, a scris fostul prim-ministru britanic Tony Blair în prefața raportului.

„Capabilități noi apar într-un ritm extraordinar, având implicații profunde pentru economii, educație, știință, piețele muncii, serviciile publice și securitatea națională. Dar riscurile sunt la fel de profunde și în creștere, la fel ca îngrijorările publicului”.