Noul sistem electronic de taxare rutieră TollRo ar trebui să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, însă aplicația este încă în etapa de pilotare, iar transportatorii reclamă erori. În acest context, transportatorii cer amânarea aplicării sistemului sau, cel puțin, suspendarea amenzilor pentru o perioadă de câteva luni. CNAIR a solicitat deja prorogarea termenului până la 1 aprilie 2027, în timp ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține că sistemul ar trebui să fie funcțional de luna viitoare, conform News.

TollRo, probleme înainte de intrarea în vigoare

Sistemul TollRo este destinat vehiculelor de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, iar tariful este calculat în funcție de distanța parcursă.

CNAIR a început pe 16 septembrie pilotarea publică a sistemului, iar aplicația poate fi testată de transportatori și șoferi în condiții reale de trafic.

Potrivit companiei, pilotarea durează minimum patru săptămâni, ceea ce înseamnă că, în scenariul fără probleme suplimentare, etapa de testare nu s-ar încheia înainte de jumătatea lunii octombrie.

În aceste condiții, CNAIR a cerut ca termenul de aplicare a TollRo să fie mutat de la 1 octombrie 2026 la 1 aprilie 2027.

Compania avertizează că menținerea datei de 1 octombrie, fără modificarea legislației, ar putea duce la o situație în care transportatorii au o obligație legală, dar nu dispun de un instrument tehnic funcțional pentru îndeplinirea ei.

Transportatorii cer amânarea amenzilor

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită amânarea aplicării TollRo. Dacă autoritățile nu acceptă prorogarea termenului, transportatorii cer cel puțin suspendarea amenzilor pentru o perioadă de câteva luni.

Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, susține că transportatorii care testează aplicația au identificat deja probleme și erori.

„De ce trebuie să suportăm noi de fiecare dată problemele din aparatul public? Măcar CNAIR are curajul să spună că ne mai trebuie șase luni și oamenii politici ar trebui să sprijine asta, se decontează tot pe spatele nostru, nu mi se pare ok.”

Reprezentantul transportatorilor atrage atenția și asupra nivelului amenzilor care ar putea apărea în cazul unor probleme de plată.

„Noi cerem amânarea, susţinem amânarea cât o fi, trei luni, şase luni, iar dacă nu vor să amâne, trebuie să ne suspende aplicarea de amenzi.”, a mai spus secretarul general al UNTRR.

Amenzi de 2.000 de lei pentru fiecare cameră prin care treci

Una dintre principalele nemulțumiri ale transportatorilor este legată de sancțiunile care pot apărea în cazul în care plata nu este înregistrată.

„Pentru că amenzile, în primul rând, sunt foarte mari, adică 2.000 de lei la fiecare cameră prin care treci. N-ai, de exemplu, bani pe contul respectiv şi în loc să-ţi trimită în aplicaţie, că e aplicaţie pe telefon, să te înştiinţeze că n-ai bani şi să completezi formularul, ţi se trimite înştiinţare de plată prin scrisoare cu confirmare de primire prin Poşta Română.”

Radu Dinescu spune că, în cazul unor probleme repetate, sancțiunile s-ar putea acumula rapid: „În două săptămâni poţi să acumulezi atâtea puncte de amendă că poţi să-ţi vinzi camionul.”

Transportatorii propun, în schimb, o perioadă de conformare în care șoferii să poată remedia problemele de plată fără să fie sancționați.

„Dacă vor să nu o amâne, măcar să nu se aplice amenzi. Nu te amendez, pentru că este un proces de învăţare pentru oameni, parteneri, atât pentru partea publică, cât şi cea şi privată. Trec printr-o cameră şi n-am avut bani sau nu mi-a funcţionat semnalul. Mă notifică să-i plătesc taxa de drum pentru secţiunea pe care am utilizat-o, dar nu mă amendează pentru că nu am plătit-o la momentul respectiv”, a adăugat Radu Dinescu.

Reprezentantul UNTRR susține că dacă TollRo va fi introdusă de la 1 octombrie, iar amenzile nu vor fi amânate, transportatorii români vor protesta.

„Introducerea TollRo înseamnă obligatoriu să amâne amenzile. Dacă nu amână amenzile, eu vă spun că toată lumea va fi în stradă. Adică repetăm ce a fost acum câţiva ani cu agricultorii, de data aceasta vor fi transportatorii. În anul 2026, după luna martie, când preţul la motorina a crescut cu 30-40% faţă de începutul anului, transportatorii au avut o problemă în transfera aceste costuri suplimentare cu motorina integral şi imediat pentru clienţi şi deja sunt decapitalizaţi”, atrage atenţia Dinescu.

Ce spune CNAIR despre TollRo

CNAIR susține că sistemul se află încă în pilotare și că aplicația trebuie testată înainte de recepția calitativă.

Compania precizează că pilotarea are rolul de a identifica neconformitățile, iar prestatorul are obligația contractuală de a remedia problemele constatate.

CNAIR consideră că menținerea termenului de 1 octombrie, în lipsa unei modificări legislative, ar crea riscul ca transportatorii să fie sancționați pentru o obligație pe care nu o pot îndeplini.

„Transportatorii ar fi expuşi la amenzi pentru o obligaţie pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanţele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestaţii”, a transmis compania.

CNAIR a solicitat, prin urmare, prorogarea termenului până la 1 aprilie 2027. Compania spune că această măsură nu urmărește renunțarea la TollRo, ci corelarea termenului legal cu momentul în care sistemul poate fi utilizat efectiv.

Radu Miruță: CNAIR a avut suficient timp

Poziția ministrului interimar al Transporturilor este diferită. Radu Miruță susține că sistemul TollRo ar trebui să fie funcțional de la 1 octombrie și că CNAIR a avut suficient timp pentru pregătirea și testarea lui.

„CNAIR a avut la dispoziţie suficient timp pentru a pregăti şi testa sistemul contractat şi pentru a se asigura că acesta funcţionează aşa cum trebuie.Cum pot exista şi penalităţi dacă e cazul furnizorilor care nu şi-au făcut treaba.”, afirmă Miruță, despre sistemul finanțat din bani europeni.

Ministrul a precizat că pot exista și penalități în cazul furnizorilor, dacă se constată că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile.

Miruță susține că sistemul introduce în România un mecanism de taxare rutieră utilizat și în alte state europene.

„Este un proiect finanțat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce și în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Desființarea taxei de pod poate însemna și că peste 100 de angajați ai CNAIR, care se ocupau până acum de colectarea acesteia, vor putea fi realocați pentru gestionarea sistemului TollRo. Este și acesta un mod de a folosi mai eficient resursa umană pe care statul deja o are.”, a concluzionat ministrul.

Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu TollRo

În acest moment, sunt două poziții principale în dezbatere.

CNAIR și transportatorii cer o perioadă suplimentară pentru testare și implementare, CNAIR propunând oficial amânarea până la 1 aprilie 2027.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține că sistemul trebuie să fie funcțional de la 1 octombrie și că instituția care a gestionat proiectul a avut suficient timp pentru pregătirea acestuia.