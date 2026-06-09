Întruniți în Adunarea Generală, cu participarea a 202 din cei 240 de judecători activi, aceștia au susținut în totalitate observațiile critice formulate anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Într-un comunicat transmis presei, magistrații au condamnat „degradarea constantă a statului de drept” în România și au acuzat „încercările persistente de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”. De asemenea, aceștia solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenței justiției, să întreprindă toate demersurile instituționale la nivel intern și internațional pentru a pune capăt „campaniei de discreditare a puterii judecătorești” și pentru recunoașterea „independenței reale a judecătorului, ca o cerință esențială într-o societate democratică”.

„Judecătorii resping ca inacceptabile dispozițiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor, susținând în integralitate observațiile înaintate de Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii având acest obiect. Judecătorii amână pentru viitoarea ședință a Adunării Generale luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței”, se precizează în comunicatul Curții de Apel București, citat de news.ro.

Întâlnirea magistraților bucureșteni a avut loc în contextul unei serii de adunări generale convocate la nivel național, de către Secția pentru judecători a CSM, pentru a discuta proiectul noii legi a salarizării. Inițiativa legislativă a generat nemulțumiri în mai multe sectoare ale sistemului public, angajații reclamând reduceri salariale.

Judecătorii consideră că măsurile propuse de guvern încalcă principiile fundamentale ale statului de drept și avertizează asupra consecințelor grave pe care le-ar putea avea asupra independenței justiției. În plus, aceștia au anunțat că urmează să ia o decizie privind oprirea integrală a activității instanței în cadrul unei viitoare ședințe a Adunării Generale.

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