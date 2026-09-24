Jurnaliștii de la CNN, Politico și MS Now au primit din nou acces la Casa Albă după decizia unui judecător federal

Un judecător federal din SUA a ordonat administrației Trump să restabilească accesul la Casa Albă pentru jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, considerând că interdicția impusă acestora este, cel mai probabil, neconstituțională, informează Reuters.

Decizia, emisă joi de judecătorul Tim Kelly, reprezintă o înfrângere semnificativă pentru Donald Trump, care a anunțat pe 18 septembrie interdicția împotriva celor trei instituții media. Trump susținuse pe rețelele sociale că acestea „nu ar trebui să poată scrie sau difuza în mod constant ficțiuni și minciuni”, iar avocații săi au justificat măsura invocând motive de securitate națională.

Instanța din Districtul Columbia a emis o ordonanță provizorie care obligă Casa Albă să le permită imediat jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico să revină pentru o perioadă de 14 zile. Judecătorul Kelly a afirmat că administrația Trump a revocat acreditările de presă fără a oferi „o procedură echitabilă adecvată din punct de vedere constituțional”.

„Regula generală este că persoanele trebuie să primească o notificare și să aibă posibilitatea de a fi ascultate înainte ca guvernul să le priveze de un interes protejat constituțional”, a explicat Kelly în hotărârea sa. El a subliniat că reporterii nu au fost informați în prealabil despre posibilitatea de a contesta decizia, fiind notificați abia miercuri, la câteva zile după confiscarea legitimațiilor.

Procesul împotriva interdicției a fost inițiat de cele trei publicații, care au cerut suspendarea sau anularea completă a măsurii. Avocatul acestora, Ted Boutrous, a argumentat în fața instanței că decizia lui Trump încalcă atât dreptul la un proces echitabil, cât și jurisprudența anterioară, fiind motivată de o animozitate personală față de jurnaliști.

De cealaltă parte, Michael Velchik, avocat al Departamentului Justiției, a susținut că organizațiile de presă au pus în pericol securitatea națională prin articolele lor și că președintele are dreptul să decidă cine poate avea acces la Casa Albă. Procedurile de apel menționate de administrația Trump au fost detaliate abia ulterior, în scrisori transmise instituțiilor media după punerea în aplicare a interdicției.

Un exemplu specific invocat de avocații administrației pentru a justifica măsura a fost un articol publicat de CNN despre reconstrucția unui buncăr sub Aripa de Est a Casei Albe. Cu toate acestea, judecătorul Kelly a subliniat că materialul respectiv fusese publicat cu mai multe luni înainte ca jurnalista Betsy Klein să își reînnoiască acreditarea de presă în vara acestui an.

Pe de altă parte, Trump a continuat să critice vehement cele trei instituții media. Într-o postare pe rețelele sociale, el a declarat că acestea au fost excluse pentru „relatarea constantă de știri false” și a avertizat că și alte publicații ar putea urma același drum.