În luna aprilie a lui 2019, Kim Kardashian a anunțat public că vrea să devină avocat. Ea a susținut atunci că ideea de a studia Dreptul i-a venit după ce a intervenit pe lângă preşedintele Donald Trump pentru a obţine graţierea unei femei de 63 de ani încarcerată de peste 20 de ani. „Mi-am spus că vreau să lupt pentru oamenii care şi-au plătit datoria faţă de societate. Iar dacă voi cunoaşte mai multe lucruri în acest domeniu, voi putea să fac mai mult”, a explicat ea într-un interviu acordat pentru revista Vogue.

„Am picat acest examen de trei ori în doi ani”

Acum, la mai bine de doi ani de la aceste declarații, Kim Kardashian a anunțat că se află cu un pas și mai aproape de a profesa ca avocat. Ea a trecut de prima etapă a examenului de barou. „O, doamne! Am trecut de prima etapă a examenului. Privindu-mă în oglindă, sunt cu adevărat mândră de femeia care se uită azi înapoi în reflexie. Pentru cine nu cunoaște călătoria mea la Facultatea de Drept, trebuie să știe că acest lucru nu a fost deloc ușor și nu mi-a fost oferit pe tavă.

Am picat acest examen de 3 ori în 2 ani, dar m-am ridicat de fiecare dată și am studiat mai mult și am încercat din nou până am reușit!!! (Am avut COVID la a treia încercare, cu febră, dar nu folosesc asta ca scuză)”, este o parte din mesajul postat de Kim Kardashian ieri, 13 decembrie, pe Instagram.

Un singur examen mai are de trecut vedeta pentru a fi avocat cu acte în regulă. „Mă simt atât de bine să fiu aici și sunt pe cale să-mi ating obiectivele. Concluzia este să nu renunți niciodată chiar și atunci când te ții de un fir, poți să o faci!”, a mai susținut aceasta.

Cu această ocazie, Kim Kardashian a scris și câteva rânduri emoționante despre tatăl său. Robert Kardashian a fost avocat și a lucrat la celebrul caz a lui O.J.Simpson, fostul jucător de fotbal american judecat pentru asasinarea fostei sale soții, Nicole Brown Simpson și a prietenului ei, Ron Goldman.

„Știu că tatăl meu ar fi atât de mândru și totodată uimit să știe că asta este calea mea acum, dar el a fost cel mai bun partener de studiu al meu”, a mai scris Kim Kardashian.

Averea lui Kim Kardashian

În primăvara acestui an, Kim Kardashian a fost inclusă pe lista miliardarilor lumii. Reușita vedetei reality TV se datorează brandului său de produse de înfrumuseţare KKW Beauty şi a liniei de lenjerie modelatoare SKIMS, precum şi a câştigurilor pe care le-a obţinut în urma apariţiilor televizate.

În ultimele luni, averea lui Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, a înregistrat un salt potrivit Forbes. În octombrie anul trecut, vedeta avea o avere evaluată la 780 milioane de dolari. În aprilie, veniturile sale provenind din KKW Beauty erau apreciate la aproximativ 500 de milioane de dolari, iar cele din SKIMS la 225 de milioane de dolari.

În urmă cu aproape doi ani, sora ei vitregă, Kylie Jenner, 23 de ani, a fost inclusă de Forbes în topul miliardarilor după succesul brandului ei de cosmetice.

