„Salut anunțul de astăzi, de la Praga, făcut de Olaf Scholz privind sprijinul Germaniei pentru aderarea României la Schengen, un obiectiv strategic al țării mele, care îndeplinește în mod clar toate cerințele tehnice. Îi mulțumesc pentru angajamentul personal!”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

I welcome the announcement today in #Prague by ?? @Bundeskanzler @OlafScholz regarding Germany's support for the #Schengen accession of Romania?? – a strategic objective of my country, which clearly fulfils all technical requirements. I thank him for his personal commitment!