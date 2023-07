Imaginile publicate de Ministerul ucrainean de Interne și de serviciile de urgență arată blocul de locuințe în ruine. O porțiune dintre etajele 4 și 9 a fost complet distrusă, iar sub dărâmături a izbucnit un incendiu.

#KryvyiRih . The Russians hit the city with two missiles. Rescuers are working on the spot. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/xdKDAj0TG1

În urma atacului, patru oameni au murit, iar alți 43 au fost răniți. Bilanțul este unul provizoriu. La fața locului este în desfășurare o amplă operațiune de salvare, iar autoritățile se tem că mai multe persoane pot fi blocate sub dărâmături.

De asemenea, în atacul rusesc a fost lovită și o clădire cu patru etaje a unei instituţii de învăţământ.

Imagini cu urmările bombardamentelor au fost publicate și de președintele ucrainean Zelenski, care a condamnat atacul.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B