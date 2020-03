De Viorel Tudorache,

“Când observi că la nivelul Jandarmeriei aproape 98 la sută din funcții sunt ocupate de bărbați, este o provocare pentru noi, femeile, să dovedim că putem mai mult. Este și o responsabilitate mare”, a spus pentru Libertatea Ana-Maria Larisa Pătruțescu, originară din Drobeta-Turnu Severin. Larisa este comandant de detașament în Jandarmeria Română.

Tânăra este conștientă de dificultatea funcției pe care o are: “Este foarte greu să lucrezi cu omul. Trebuie să dai dovadă de multă empatie. Din exterior poate părea ușor, dar nu este”.

Jandarmerița n-are probleme să conducă 68 de bărbați: “Din punct de vedere profesional, cu toți înțelegem că ne aflăm într-un sistem militar și trebuie să ascultăm de comandant, indiferent dacă este femeie sau bărbat. Ordinele trebuie să fie clare și precise. Este destul de greu, dar în momentul când empatizezi cu fiecare cauză în parte, încerci să faci omul să înțeleagă. Ține de calitatea comandantului să rezolve problemele fiecăruia. Eu nu am un interes, am 70 de interese, câți oameni am în subordine”.

Ana-Maria Larisa Pătruțescu, 29 de ani

De la început am transmis detașamentului că îmi doresc ca fiecare să-și facă treaba pe bucățica lui, deoarece toată activitatea reprezintă oglinda mea, calitatea mea de bun manager Ana-Maria Larisa Pătruțescu, jandarm

A slăbit pentru a intra la academie, acum aleargă 17 kilometri și trage de fiare

Larisa a intrat în Jandarmerie din 2014, după ce a terminat, ca șef de promoție, Academia de Poliție Al.I. Cuza. “Mi s-a părut o provocare mai mare Jandarmeria decât Poliția”, a explicat femeia-comandant alegerea făcută. “Când eram mică îmi doream să mă fac medic, dar în liceu mi-am dat seama că mă încadrez în tiparul jandarmului. Sunt înaltă, masivă, ambițioasă”.

Nu i-a fost însă deloc ușor: până la vârsta de 18 ani a fost supraponderală. Însă cu un an înainte de examenul pentru Academie, cel în care s-a și pregătit, a reușit și a slăbit circa 20 de kilograme. “Faptul că mi-am dorit foarte mult să intru la Academia de Poliție, la Jandarmi, a fost motivația de care am avut nevoie. Am făcut foarte mult sport, am urmat o alimentație echilibrată, plus disciplină și ambiție. Trag de greutăți la sală și am ajuns să alerg 17 kilometri fără oprire. La început făceam o jumătate de tură de teren”.

Cariera, pe primul loc

Larisa pune, deocamdată, cariera profesională pe primul plan. “Nu sunt căsătorită, dar doresc să-mi întemeiez o familie, să am un copil. Știu că este greu, dar consider că în ziua de azi e greu să crești un copil indiferent de statutul social. Partea familială îți oferă anumite satisfacții, diferite de satisfacțiile profesionale”, a precizat jandarmerița.

Larisa Pătruțescu își face timp și pentru ea: “Lucrez câte opt ore pe zi, iar de regulă avem weekendurile libere. Sunt o femeie ca oricare altă femeie. Îmi place să gătesc, să mă plimb prin parcuri, să merg la filme, la spectacole, să citesc o carte. Nu agreez cluburile și nu-mi place să ies în Centrul istoric”.

Știu că imaginea Jandarmeriei nu este, momentan, cum ne-am dori noi, dar consider că prin aportul nostru putem să o schimbăm. Încercăm să empatizăm mai mult cu cetățenii – Larisa Pătruțescu, jandarm

