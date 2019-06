Liberalii l-au desemnat pe înlocuitorul lui Falcă pentru primăria Aradului

”PNL a luat decizia de a susţine candidatura lui Sergiu Bîlcea la Primăria Aradului, după ce Gheorghe Falcă a făcut pasul spre Parlamentul European. Sergiu Bîlcea este un tânăr de succes, provine din mediul privat, unde a dezvoltat o firmă de transport care lucrează în străinătate, este vicepreşedintele Consiliului Judeţean, are experienţă şi reuşite importante, a făcut performanţă la conducerea PNL Municipiul Arad”, au transmis liberalii arădeni printr-un comunicat de presă.

Sergiu Bîlcea, care are vârsta de 38 de ani, a declarat, potrivit comunicatului menţionat, că are cunoştinţele pentru a atrage fondurile necesare transformării Aradului în oraşul visat de locuitorii săi – curat, aerisit, verde de la un capăt la altul, cu spaţii pietonale.

Epoca Falcă, la amurg

Gheorghe Falcă este primar al municipiului Arad începând din 2004, fiind ales pentru patru mandate consecutive. El a declarat, pe 29 mai, că îşi va prelua mandatul de europarlamentar şi îşi va prezenta demisia din funcţia de primar până la sfârşitul lunii iunie.

”Voi merge în Parlamentul European, voi respecta votul primit de la cetăţeni. După 19 ani de administraţie locală, patru ani ca vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad şi 15 ca primar al municipiului Arad, am ales o schimbare în cariera politică. Voi trece din zona executivă în cea de legiferare europeană, şi să ştiţi că nu sunt novice la Bruxelles, pentru că de nouă ani sunt reprezentatul municipiilor din România în Comitetul Regiunilor. Am deja o experienţă cu privire la fluxul de legiferare european, până acum am făcut parte din două comisii în Comitetul Regiunilor, care sunt legate de politica de coeziune europeană şi de politica bugetară”, a declarat Falcă, citat de Agerpres.

