În fiecare weekend, Liceul Teoretic C.A. Rosetti din București își deschide terenurile de sport pentru locuitorii din cartier. Inițiativa transformă curtea școlii într-un spațiu de socializare, mișcare și educație prin sport.

Acces gratuit la terenuri de sport și activități recreative pentru copii și adulți

Organizat de Asociația Sports HUB, în parteneriat cu liceul și Primăria Sectorului 2, proiectul „Mișcare în curtea școlii” oferă acces gratuit copiilor și adulților la terenurile de baschet, fotbal, volei și pista de atletism, dar și la antrenamente, cursuri de yoga, dans și ateliere recreative, relatează publicația Urban.

Virgil Stănescu, unul dintre coordonatorii proiectului

Virgil Stănescu, fost căpitan timp de zece ani al echipei naționale de baschet a României, desemnat de cinci ori cel mai bun baschetbalist român și fost jucător în Euroliga și alte competiții internaționale importante, este unul dintre coordonatorii proiectului. Acesta este președintele Sports HUB în prezent, mai scrie publicația menționată.