„Noi suntem aici să construim. Noi vrem să aplicăm programul de guvernare în care credem foarte mult, la care am contribuit. Avem sute de membri USR PLUS care au contribuit la acest program şi credem că România are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani. Ştim bine că ministerele, în momentul în care se schimbă miniştrii, devin destul de greoaie şi reactive”, a declarat duminică, într-o emisiune la Prima TV, Anca Dragu, întrebată dacă USR PLUS ia în calcul ieşirea de la guvernare.

Ai nevoie de această continuitate. Să ne amintim că cel mai performant guvern care ne-a adus şi ne-a deschis drumul către aderarea la Uniunea Europeană a fost guvernul de la începutul anilor 2000, guvernul condus de Năstase” Anca Dragu, lider PLUS și președintele Senatului



„Vorbesc de continuitate, nu de un model politic”

Ea a explicat că nu este vorba de un model politic, ci de continuitate în cazul Guvernului Năstase.

„Nu este vorba despre un model, spuneam de continuitate şi este foarte important să ai un program foarte bine structurat – şi noi avem acest program – şi trebuie să ai şansa să îl implementezi pentru că aceste schimbări, aceste rupturi de ritm, astea nu fac bine implementării politicilor economice şi sociale şi în cele din urmă ne trezim că avem foarte multe decalaje, dacă ne comparăm cu ţările europene, în toate domeniile: educaţie, sănătate, infrastructură. Asta este una dintre explicaţii. (…) Vrem să construim, vrem să avem şansa să punem acest program de guvernare în aplicare, dar nu oricum”, a arătat Anca Dragu.

Dragu revine cu precizări

Ulterior, șefa Senatului a revenit cu explicații pe tema declarației sale, pe Facebook.

„Declarația mea nu s-a referit la performanța în sens economic sau politic, așa cum se interpretează în spațiul public, ci la lungimea mandatului, și făceam o pledoarie pentru stabilitatea miniștrilor la conducerea ministerelor pentru măcar 4 ani. Nu aveam cum să mă refer la performanța politică în interesul cetățenilor, pentru că eu consider – și s-a dovedit în justiție – că acel guvern a fost unul fără integritate, cu oameni care au plătit deja pentru corupție, care a acționat cu aroganță, motiv pentru care șeful acelui guvern a pierdut alegerile”, a scris Dragu, pe Facebook.

