Într-o declarație comună, cei patru lideri europeni au cerut „redeschiderea urgentă a Strâmtorii Ormuz, cu libertate de navigaţie necondiţionată şi fără restricţii”, salutând totodată „călduros” anunțul privind acordul referitor la războiul din Iran, potrivit CNN, citat de News.

De asemenea, aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la securizarea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.

„Ne angajăm să ne asumăm rolul pentru a realiza acest lucru – în conformitate cu cerinţele noastre constituţionale respective – inclusiv printr-o misiune strict defensivă şi independentă pentru a asigura transportul comercial şi a desfăşura operaţiuni de deminare”, au transmis liderii europeni.

În declarația comună, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie au precizat că sunt dispuse să ridice anumite sancțiuni impuse Iranului, cu condiția ca Teheranul să facă pași concreți și verificabili în ceea ce privește programul său nuclear.

„Sunt pregătiţi să ridice sancţiunile relevante ca răspuns la măsuri clare şi verificabile luate de Iran în legătură cu programul său nuclear”, se arată în document.

Totodată, liderii europeni au subliniat că sunt pregătiți să colaboreze cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru a garanta că Republica Islamică nu va dezvolta arme nucleare.

Anunțul vine după ce președintele american Donald Trump a informat, prin intermediul rețelelor sociale, că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord pentru încetarea războiului. Liderul de la Casa Albă a precizat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, iar blocada navală americană va lua sfârșit.

Într-o postare ulterioară, Trump a explicat că reluarea traficului maritim va avea loc după semnarea memorandumului și finalizarea operațiunilor de deminare.

„Odată cu deschiderea strâmtorii, în urma semnării acordului de vineri, pentru a fi dezamorsate minele, petrolul va curge din nou în ambele direcţii, spre beneficiul regiunii şi al întregii lumi!”, a scris Donald Trump.

În primele zile ale conflictului, președintele american a criticat statele europene pentru ceea ce a descris drept o lipsă de sprijin față de Washington. Cu toate acestea, mai multe țări europene s-au alăturat unei misiuni defensive coordonate de Regatul Unit și Franța pentru protejarea traficului comercial în Strâmtoarea Ormuz.

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