Separat, Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, a declarat pentru televiziunea ucraineană că „astăzi, avem într-adevăr o situație complet diferită de cea de acum o lună. Acum, datorită faptului că primim suficiente arme de la partenerii noștri, am stabilit o anumită paritate în anumite poziții”.

Ucraina va rupe legăturile diplomatice cu Belarus, dacă forțele armate ale Minskului vor trece granița în sprijinul invaziei ruse, relatează Euromaidan, potrivit The Guardian.

18 iul. - Acum 9 ore Olena Zelenska s-a întâlnit cu Antony Blinken

Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, s-a întâlnit luni cu secretarul american de stat Antony Blinken, acesta fiind începutul unei serii de vizite de profil înalt la Washington, care va include și o întrevedere cu Jill Biden, soția președintelui american, relatează agenția The Associated Press (AP), preluată de The Guardian.

Mai multe steaguri ucrainene albastre și galbene fluturau alături de cele americane pe Pennsylvania Avenue, în timp ce Zelenska se îndrepta spre primul ei eveniment anunțat în Statele Unite – întâlnirea cu Blinken, scrie AP.

Departamentul de Stat a anunțat și apoi a anulat o scurtă apariție a lui Blinken și Zelenska în fața fotografilor de acolo. Sosirea discretă reflectă faptul că Zelenska nu călătorește în calitate de reprezentant oficial al guvernului soțului său, președintele Volodimir Zelenski.