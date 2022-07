Consiliul Uniunii Europene a aprobat cel de-al șaptelea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, inclusiv un embargo parțial asupra aurului. Anunțul a fost făcut, joi, pe Twitter de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1