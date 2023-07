Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat un atac de artilerie rusesc în Donețk în care au murit doi copii, iar o şcoală a fost avariată, relatează The Guardian.

„Rusia a mai ucis astăzi încă doi copii. Atac de artilerie asupra satului Druzhba, regiunea Donețk. Au murit o fată născută în 2007 și un băiat născut în 2013. Regiunea Cernihiv, satul Honcharivske – o rachetă a lovit. Două femei au fost ucise. Un centru cultural, o școală, clădiri rezidențiale au fost avariate”, a transmis preşedintele ucrainean.

În regiunea Cernigiv din nordul Ucrainei, guvernatorul Viaceslav Chaus a declarat că un angajat al unui centru cultural a fost găsit mort în urma bombardamentelor rusești.

