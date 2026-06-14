Topul celor mai greu de ocupat meserii din lume

Pe piața muncii există profesii care oferă salarii excelente, însă companiile întâmpină dificultăți majore în găsirea personalului dispus să le ocupe.

Motivul este simplu. Pentru mulți angajați, câștigurile mari nu compensează riscurile fizice, stresul psihic, condițiile extreme de muncă sau perioadele îndelungate petrecute departe de familie.

Datele oficiale din domeniul ocupării forței de muncă arată că sectoarele cu cele mai multe posturi vacante sunt adesea și cele cu cele mai ridicate niveluri de pericol.

Profesiile cu cea mai mare presiune psihologică

Controlor de trafic aerian

Aceasta este considerată una dintre cele mai solicitante profesii din punct de vedere psihologic. Controlorii de trafic aerian gestionează în timp real circulația aeronavelor și trebuie să ia decizii de care depinde siguranța a sute de pasageri.

Programul de lucru include ture de noapte și orare neregulate, iar nivelul de stres este foarte ridicat. Mulți candidați renunță la această carieră înainte de a o practica pe termen lung.

În România un controlor de trafic aerian câștigă în medie între 5.000 și 8.000 de euro net pe lună, însă sunt posibile și sume mai mare în funcție de experiență sau responsabilități suplimentare. În țările din vestul Europei salariile ajung și la 14.000 de euro lunar.

Specialist în decontaminare de mediu și nucleară

Acești profesioniști lucrează în contact direct cu substanțe toxice și materiale radioactive, respectând proceduri stricte de siguranță.

Meseria necesită o pregătire complexă și presupune o responsabilitate uriașă, în condițiile în care expunerea la anumite substanțe poate avea efecte asupra sănătății pe termen lung. Deși salariile sunt foarte atractive, numărul specialiștilor rămâne redus.

Medic de urgență în zone izolate sau de conflict

Medicii care aleg să lucreze în regiuni afectate de războaie sau în zone foarte izolate se confruntă zilnic cu situații extreme.

Aceștia operează adesea în condiții dificile, cu resurse medicale limitate și fără acces la servicii de bază. Presiunea psihologică este uriașă, iar deficitul de personal din astfel de regiuni rămâne constant.

Meserii extreme în largul mării

Scafandru industrial

Scafandrii industriali efectuează lucrări de întreținere și reparații la infrastructuri maritime precum conducte, baraje sau instalații petroliere.

Ei lucrează în condiții foarte dificile, la adâncimi mari, cu vizibilitate redusă și temperaturi extrem de scăzute. Riscurile includ accidentele subacvatice, problemele de decompresie și alte pericole specifice mediului marin. În industria pertrolieră, un scafandru poate câștiga până la 100.000 de euro anual.

Lucrător pe platformă petrolieră offshore

Angajații platformelor petroliere din largul mării lucrează adesea în ture de câte 12 ore și petrec perioade lungi în izolare. Condițiile meteorologice dificile, riscul de accidente și distanța față de familie sunt compensate prin salarii foarte mari, însă recrutarea continuă să fie o provocare.

Citește povestea unei tinere din Polonia, care lucrează ca marinar pe o navă de salvare offshore din Marea Nordului și spune că unul dintre cele mai mari avantaje ale meseriei este faptul că beneficiază de aproximativ șase luni libere pe an, perioadă pentru care este remunerată.

Muncă fizică grea și condiții dificile

Măcelar industrial

Această profesie presupune activități repetitive și solicitante din punct de vedere fizic.

Pe lângă efortul constant, mulți lucrători consideră dificil impactul psihologic generat de contactul permanent cu procesul de sacrificare a animalelor. Din acest motiv, fluctuația de personal este ridicată.

Tehnician de întreținere a rețelelor de canalizare

Acești specialiști lucrează în spații închise, întunecate și insalubre.

Ei sunt expuși zilnic la gaze toxice, bacterii și substanțe chimice periculoase. Deși este o activitate esențială pentru funcționarea orașelor, puțini oameni sunt dispuși să o practice.

Miner

Exploatarea minieră rămâne una dintre cele mai periculoase activități profesionale.

Riscurile includ inhalarea de particule nocive, prăbușirea galeriilor și expunerea la gaze toxice. În multe mine, temperaturile ridicate și efortul fizic permanent fac ca recrutarea de personal nou să fie tot mai dificilă, în ciuda salariilor peste medie.

Meserii la înălțime și pe drumuri lungi

Șofer de camion pentru curse lungi

Transportatorii care parcurg mii de kilometri petrec adesea săptămâni întregi departe de casă.

Programul neregulat, oboseala acumulată și dificultatea de a menține un echilibru între viața profesională și cea personală îi determină pe mulți tineri să evite această meserie, deși salariile sunt competitive.

Tehnician de întreținere la mare înălțime

Acești specialiști se ocupă de întreținerea turbinelor eoliene, a zgârie-norilor sau a liniilor de înaltă tensiune. Ei lucrează la înălțimi foarte mari, în condiții meteorologice adesea nefavorabile și cu riscul permanent al căderii. Profesia necesită pregătire specializată, rezistență fizică și absența fricii de înălțime, motiv pentru care salariile din domeniu sunt printre cele mai ridicate.

Specialiștii în recrutare arată că salariul nu mai este singurul criteriu important pentru angajați. Echilibrul dintre viața personală și cea profesională, siguranța la locul de muncă, sănătatea mintală și condițiile de lucru cântăresc tot mai mult în alegerea unei cariere.

Astfel, chiar și profesiile care oferă venituri considerabil peste medie întâmpină dificultăți majore în atragerea și păstrarea personalului, în special în rândul generațiilor tinere.

În România, printre cele mai bine plătite meserii se numără cea de pilot, doctor, și avocat. Salariile sunt competitive, iar pentru unele dintre domenii ajung chiar și la 140.000 de euro pe an.

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