Astfel, toate jocurile pentru PS5 vor putea fi achiziționate doar în format digital, potrivit publicației The Verge.

În același timp, Sony a confirmat că va închide treptat magazinele digitale pentru PS3 și PS Vita, ceea ce evidențiază una dintre cele mai mari probleme ale trecerii la un viitor exclusiv digital: odată ce aceste magazine dispar, dispar și jocurile.

De ce era de așteptat? Această decizie pare inevitabilă, având în vedere tendința tot mai accentuată a consumatorilor de a cumpăra jocuri în format digital. Conform rezultatelor financiare ale Sony din luna mai 2026, aproximativ 80% dintre jocurile PS5 vândute sunt digitale.

De asemenea, Rockstar Games, dezvoltatorul celebrei serie de jocuri Grand Theft Auto, a anunțat că versiunea fizică a noului său titlu, GTA 6, care va apărea în noiembrie, va include doar un cod de descărcare, nu și un disc.

Avantaje și dezavantaje ale jocurilor digitale

Jocurile digitale oferă anumite beneficii clare: descărcarea anticipată, accesul rapid la o bibliotecă variată și reduceri frecvente. Totuși, există dezavantaje evidente, precum imposibilitatea de a revinde un joc sau de a-l împrumuta.

Din perspectiva companiilor, trecerea la digital este mai profitabilă, eliminând costurile asociate producției de discuri.

Problema tot mai mare a conservării jocurilor

Trecerea la un format exclusiv digital ridică însă întrebări serioase despre conservarea jocurilor video. Conform Video Game History Foundation, 87% dintre jocurile clasice lansate înainte de 2010 sunt „în pericol critic de dispariție”.

Această problemă este amplificată de închiderea magazinelor digitale, care lasă multe titluri inaccesibile. „Experiențele noastre în colectarea datelor pentru acest studiu sugerează că aceste probleme se vor intensifica în timp, din cauza diversității reduse a surselor de reeditare și a instabilității pe termen lung a magazinelor digitale”, se arată în raportul fundației din 2023.

Închiderea magazinelor digitale nu este un fenomen nou. În 2024, Nintendo a închis magazinele pentru Wii U și Nintendo 3DS. Deși utilizatorii pot descărca în continuare jocurile deja achiziționate, titlurile exclusive acestor platforme devin inaccesibile pentru noii utilizatori.

De exemplu, cei care achiziționează uo consolă 3DS la mâna a doua nu mai pot descărca jocuri precum „BoxBoy”.

Ce urmează?

Într-o industrie care se îndreaptă rapid spre digitalizare, problemele legate de dispariția jocurilor devin tot mai evidente. Începând cu 2028, fiecare joc PlayStation va avea o „dată de expirare” legată de funcționarea magazinului digital al PS5.

În momentul în care acest magazin va fi închis, o mare parte din jocuri, inclusiv titluri importante, vor deveni imposibil de accesat.

Soluții și limite

Anumite eforturi pentru conservarea jocurilor au fost deja făcute. Consolele moderne permit, în general, transferul bibliotecii digitale între device-uri. Platforme precum GOG, dedicate PC-urilor, lucrează pentru a păstra jocurile clasice compatibile cu hardware-ul modern. Totuși, aceste inițiative nu sunt suficiente.

Multe jocuri, în special cele pentru dispozitive mobile, scapă neobservate de aceste programe. Mai mult, aceste eforturi depind de deciziile companiilor.

Dacă un magazin digital este închis sau suportul pentru titluri mai vechi este întrerupt, accesul legal la aceste jocuri devine imposibil.

Stocarea pe mediu fizic, o soluție imperfectă

Deși discurile fizice au limitările lor, cum ar fi degradarea în timp și necesitatea unui hardware special, ele oferă o mai mare autonomie utilizatorilor și conservatorilor.

În ciuda acestor provocări, ele rămân o opțiune mai sigură pentru păstrarea patrimoniului cultural al jocurilor video. Fără o soluție clară, 2028 ar putea marca un moment critic pentru viitorul conservării acestei industrii.

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