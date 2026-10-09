Fondatorul și coordonatorul proiectului rus de propagandă și analiză militară Rybar, Mihail Zvinciuk, fost purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova, a fost reținut de autoritățile din Muntenegru.

Cinci persoane au fost reținute

Zvinciuk, soția sa Valeria și alte trei persoane au fost reținute în orașul Risan, într-o operațiune a poliției și a Agenției pentru Securitate Națională. Totodată, autoritățile au confiscat echipamente digitale, aparatură de filmare și drone.

Acțiunea a avut loc pe baza unui ordin emis de autoritățile locale, pe fondul unor investigații internaționale ample privind operațiunile de dezinformare și război hibrid derulate de Federația Rusă în regiune, relatează Europa Liberă Moldova.

Se pare că echipa filma un documentar despre integrarea europeană a Muntenegrului. Reprezentanții canalului Rybar ar fi afirmat, potrivit sursei citate, că membrii echipei sale se aflau legal în țară și nu au încălcat legislația locală, afirmând că așteaptă eliberarea lor.

Premierul Spajić a declarat pe rețeaua X că tentativele de influență hibridă și destabilizare nu vor abate Muntenegrul de la parcursul european, fără să ofere detalii despre anchetă.

Una dintre cele mai influente rețele

Proiectul Rybar, una dintre cele mai influente rețele de pe platforma Telegram dedicate analizei militare și propagandei pro-Kremlin, s-a transformat în ultimii ani într-un pilon central al războiului informațional purtat de Moscova.

Zvinciuk a fondat canalul Telegram Rybar în 2018, care a devenit unul dintre cele mai urmărite canale pro-război din Rusia, cu peste 1.5 milioane de abonați.

Rețeaua este acuzată de serviciile de informații occidentale și regionale că desfășoară operațiuni psihologice complexe, distribuie falsuri și încearcă să destabilizeze climatul politic din statele membre NATO, din zona Balcanilor de Vest și din republicile foste sovietice.

Ingerințe în alegerile din Republica Moldova

Reținerea lui Mihail Zvinciuk are o relevanță directă pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Rețeaua Rybar a fost identificată de autoritățile de la Chișinău și de partenerii internaționali ca fiind implicată activ în tentativele de manipulare a proceselor electorale și a referendumului privind integrarea europeană.

Conform anchetelor derulate de instituțiile de securitate, platforma a coordonat campanii agresive de dezinformare pe rețelele de socializare, promovând narative antieuropene și finanțând direct sau indirect canale locale de distribuție a propagandei.

Scopul urmărit de rețeaua condusă de Zvinciuk a fost deturnarea parcursului european al Republicii Moldova și crearea de tensiuni sociale înaintea scrutinului.

Presiuni internaționale și sancțiuni împotriva aparatului de propagandă

Mihail Zvinciuk și proiectul Rybar se aflau deja sub sancțiunile Statelor Unite ale Americii și ale Uniunii Europene pentru implicare în activități de ingerință electorală și sprijin acordat agresiunii militare ruse din Ucraina.

Totodată, în vara anului 2026, Marea Britanie a sancționat compania Rybar LLC pentru rolul atribuit în eforturile Rusiei de a influența alegerile din Moldova și Armenia.