Un fost redactor-șef al agenției de propagandă rusă Sputnik Moldova a folosit chatbot-ul de inteligență artificială Claude, care aparține companiei americane Anthropic, pentru a transforma știri din România și Republica Moldova în materiale de dezinformare în limbă rusă, dar destinate publicului moldovenesc, ținta principală fiind Maia Sandu.

Materialele respective publicate pe canalul de Telegram al Sputnik Moldova și pe RIA Novosti, iar de acolo erau „amplificate printr-o rețea de publicații rusești și moldovenești pentru a crea bucle false de verificare”. Scopul era ca aceeași poveste să pară confirmată de mai multe așa-zise surse independente și să fie considerată veridică, deși era falsă.

Aceste informații apar în raportul Anthropic despre utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, publicat pe 10 septembrie 2026,, relatează Radio Europa Liberă Moldova.

Raportul Anthropic remarcă în special faptul că fostul redactor-șef al Sputnik Moldova a promovat informații inventate și defăimătoare despre Maia Sandu înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 - un scrutin umbrit de un amestec puternic din partea Moscovei.

Anthropic dă aigurări că a închis conturile Sputnik implicate în dezinformare.

Compania americană nu menționează numele fostului redactor-șef al Sputnik Moldova care a folosit Claude în scop malițios. Totuși, Chișinăul l-a expulzat în septembrie 2023 pe Vitali Denisov, coordonatorul de atunci al Sputnik Moldova, sub acuzația că a intervenit în „afacerile interne” și a pus în pericol „securitatea informațională a țării”.

Sputnik Moldova este blocată în Republica Moldova din februarie 2022, de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina. Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău a motivat decizia prin faptul că Sputnik Moldova incită la ură și război, notează Radio Europa Liberă Moldova.