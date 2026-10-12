Luca Niculescu propune un acord politic pe șase luni, pe fondul cerințelor PSD și al refuzului PNL de a intra la guvernare: „A venit momentul să accelerăm”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat luni dimineață, în direct la Radio România Actualități, că negocierile politice pentru formarea noului executiv trebuie să intre într-o fază accelerată.

Niculescu a avertizat că România nu își mai poate permite prelungirea stării de incertitudine și a propus partidelor parlamentare un acord politic de susținere pe o perioadă de șase luni, axat pe măsuri economice și sociale de urgență.

Șeful desemnat al Guvernului a reafirmat că intenția sa fermă este de a depune joi la Parlament lista echipei de miniștri și programul de guvernare. Luca Niculescu a punctat că obiectivul principal este constituirea unui executiv capabil să guverneze efectiv, nu doar să obțină la limită un vot formal de învestitură.

Foarte important, din informațiile Libertatea bazate și pe stenograme, PSD a discutat în ședința internă și varianta să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni .

Acord pe șase luni pentru deblocarea crizei politice

Referindu-se la divergențele dintre formațiunile politice, în special la refuzul PNL de a intra într-un guvern alături de PSD, premierul desemnat a arătat că înțelege neîncrederea dintre partide, însă a subliniat că situația țării impune depășirea orgoliilor.

„Opțiunile rămân pe masă, voi continua discuțiile. Și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice. Dar cred că a venit momentul să accelerăm. România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică. Avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline”, a declarat Luca Niculescu în intervenția pentru Radio România Actualități.

„Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe șase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România. Și sper să, ca partidele care evident că se gândesc la interesul României, să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială”, a mai explicat premierul desemnat.

Avertisment privind rectificarea bugetară și ratingul de țară

Niculescu a detaliat că absența unui guvern cu puteri depline generează riscuri majore pentru populație și economie, menționând că întârzierea unei rectificări bugetare urgente poate provoca blocaje în funcționarea spitalelor, aprovizionarea cu medicamente și activitatea primăriilor la intrarea în sezonul rece.

O altă urgență semnalată de Niculescu este adoptarea bugetului pentru anul viitor până la finalul acestei luni. Premierul desemnat a avertizat că agențiile de evaluare financiară vor analiza din nou situația României la începutul anului viitor, iar un eventual risc de degradare a calificativului de țară ar duce la împrumuturi mai scumpe și la o reticență sporită a investitorilor străini, într-un moment în care investițiile au scăzut deja considerabil.

Programul de guvernare, în faza finală de redactare

În privința priorităților din programul de guvernare, Luca Niculescu a precizat că documentul este într-un stadiu avansat și va include soluții pentru protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea populației și a companiilor în fața facturilor la energie, eficientizarea colectării veniturilor bugetare și reducerea decalajelor regionale.