Pe Lotul 1 Săucești – Trifești al autostrăzii Moldovei A7 Bacău – Pașcani au început lucrările de asfaltare a pasajului peste calea ferată și DN 2 de la km 11 Filipești. Structura de 510 metri lungime este prevăzută cu 13 deschideri.

Pasajul de la Filipești are 510 m și este prevăzut cu 13 deschideri

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași precizează miercuri, 30 septembrie, că au început lucrările de așternere a mixturilor asfaltice pe pasajul CF de la Filipești, în județul Bacău.

„Pasajul are o lungime totală de 510 m și este prevăzut cu 13 deschideri, pentru care au fost necesare 104 grinzi din beton prefabricat”, precizează DRDP Iași, care a publicat și un clip video cu lucrările de asfaltare.

De asemenea, rampa de racordare dinspre nodul rutier Bacău-Nord este deja asfaltată. În imagini au fost surprinse lucrările de pregătire a suprafeței pentru așternerea straturilor de mixtură pe pasaj.

UMB, mobilizare-record pe Autostrada A7

Tronsonul dintre Bacău și Pașcani are o lungime totală de 77,39 de kilometri și este divizat în trei loturi de execuție. Lotul 1 se desfășoară între Săucești/Bacău și Trifești, pe o lungime de 30,3 kilometri. Lotul 2 continuă de la Trifești până la Gherăești/Mircești, având o lungime de 18,99 de kilometri. Lotul 3 face legătura între Mircești și Pașcani, pe o distanță de 28,09 kilometri.

Lucrările sunt realizate de Spedition UMB S.R.L., SA&PE Construct S.R.L. și Tehnostrade S.R.L., companii care formează Grupul de firme UMB, controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

CNAIR informează că pe toate cele trei loturi ale secțiunii, până la Pașcani, constructorul este mobilizat cu un efectiv total de aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de autobasculante și utilaje.