BelTA l-a citat pe Lukașenko făcând această declarație în cadrul unei întâlniri cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, în capitala belarusă Minsk.

Lukașenko a mai fost citat spunând că a discutat anterior această chestiune cu președintele rus Vladimir Putin, care, potrivit acestuia, a fost de acord că astfel de garanții de securitate sunt necesare și trebuie să fie formalizate.

⚡️Alexander #Lukashenko met with Russian Defence Minister Sergei #Shoigu for an unannounced meeting in the Belarusian capital #Minsk, Belarusian state-owned news agency BelTA reported. pic.twitter.com/3yzIosqiR0