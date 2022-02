„Povestea infectării mele s-a dovedit una din cele mai stresante din toată viața! Am trăit sub amenințarea febrei mai bine de două săptămâni”, a scris prezentatorul în dreptul clipului postat, după care a început declarațiile. „N-am mai postat nimic de trei săptămâni pentru că m-am infectat cu celebrul Omicron. Nu am mai răcit de 25 de ani, așa că m-a șocat destul de tare după ce familia mea s-a infectat cu Covid”, a spus el, conform click.ro.

Mădălin Ionescu a avut mai multe simptome specifice bolii, a primit și tratamentul adecvat pentru a-și reveni, însă nu a scăpat rapid de boală.

„Am început să am și eu simptome. Boala a debutat furtunos, în urmă cu 20 de zile. În prima noapte am făcut aproape 39 de grade temperatură. Am luat antibiotic, antiviral și antitermice și starea s-a ameliorat cu excepția unui hârșâit ușor, care mi s-a părut o reacție alergică la un medicament”, a povestit prezentatorul despre ultimele săptămâni prin care a trecut.

Din păcate, el a ajuns ulterior și la spital, căci a făcut din nou febră. Medicii i-au făcut unele investigații și așa au aflat că prezentatorul suferea de pneumonie. I-au schimbat tratamentul, mai ales că plămânii lui erau afectați.

„În a opta zi m-am trezit din nou cu temperatură, mi-au revenit simptomele sub o amenințare destul de gravă. Temperatura am controlat-o la 38, am făcut perfuzii, sunt vânăt încă. Trei zile am avut din nou febră ca-n perioada Delta.

În a 11-a zi am ajuns la spital, la «Matei Balș»! Mi-au făcut investigații și așa am aflat că am pneumonie! Plămânii erau afectați în proporție de 15 la sută. Am urmat un tratament nou, cu un antibiotic special. Am slăbit 5 kg și am mai luat un virus sau o bacterie de la Petra, care a dus la inflamarea gâtului. Nu sunt refăcut”, a adăugat prezentatorul de la Metropola TV.

Acum, Mădălin Ionescu a revenit acasă și i-a îndemnat pe toți cei care îl urmăresc să aibă grijă de sănătatea lor. „Apelați la medici serioși, întrebați-i! Multă sănătate”, a transmis prezentatorul.

