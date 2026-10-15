Magazinele Praktiker din Grecia devin Dedeman. Frații Pavăl au început renovarea celor 17 magazine și pregătesc produse din România

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Praktiker dispare din Grecia după 35 de ani, iar magazinele cunoscute de milioane de greci vor purta numele românesc Dedeman. Frații Dragoș și Adrian Pavăl au început deja schimbarea siglelor și renovarea primului magazin, urmând ca lucrările să continue în toate cele 17 unități cumpărate anul trecut. Noii proprietari vor să aducă în Grecia inclusiv produse fabricate în România, potrivit publicației grecești Money Review.
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Schimbarea a început în Tavros, în apropiere de Atena, la magazinul principal al rețelei Praktiker, situat pe strada Pireos. Aici, vechea siglă Praktiker este înlocuită cu cea a Dedeman, iar magazinul trece printr-o renovare amplă. Urmează și celelalte 16 magazine din Grecia. Transformarea se va face treptat, astfel încât trecerea la noul brand să nu afecteze activitatea obișnuită a magazinelor.
Planul era ca magazinele Praktiker să devină Dedeman abia din 2027, dar lucrările au început în octombrie 2026, cu câteva luni mai devreme.
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat Praktiker Hellas în vara anului 2025, prin grupul lor de investiții, Pavăl Holding. Rețeaua aparținuse până atunci fondului de investiții Fairfax, al omului de afaceri Prem Watsa. Pentru Dedeman, achiziția a însemnat extinderea dincolo de granițele României, pe o piață unde Praktiker era deja un nume cunoscut.
Brandul german a ajuns în Grecia în noiembrie 1991, când a fost deschis primul magazin în zona Elliniko, din Atena. La vremea respectivă, compania era o filială a grupului german Praktiker AG. După falimentul companiei-mamă din Germania, magazinele din Grecia au fost cumpărate de Fairfax, dar au continuat să funcționeze sub aceeași denumire. Așa se face că numele Praktiker a rămas pe piața grecească timp de 35 de ani, deși proprietarii s-au schimbat. În februarie 2026, compania Praktiker Hellas și-a schimbat oficial numele în Dedeman Hellas și, până acum, magazinele au păstrat vechile firme.
Frații Pavăl nu se limitează la schimbarea numelui de pe clădiri. Potrivit Money Review, noii proprietari vor să aducă în Grecia o parte dintre metodele care au funcționat în magazinele Dedeman din România. Sunt pregătite schimbări în aprovizionare, în administrarea magazinelor și în organizarea activității, astfel încât cheltuielile să fie mai mici, iar magazinele să funcționeze mai eficient. Una dintre noutățile importante îi privește chiar pe producătorii din România.
Dedeman intenționează să introducă pe rafturile magazinelor grecești produse sub marcă proprie, fabricate în România, iar o parte dintre produsele destinate până acum pieței românești ar urma să ajungă și la cumpărătorii din Grecia. Deocamdată, compania nu a anunțat ce produse vor fi introduse sau când vor apărea acestea în magazine.
Înainte să înceapă renovările, noii proprietari au făcut și câteva schimbări importante în companie. În februarie și martie 2026, capitalul Dedeman Hellas a fost majorat de două ori, cu un total de 39 de milioane de euro. Tot în acest an, compania a preluat prin absorbție alte două firme din cadrul grupului, Adam Logistics și Petral, fosta Southrock, care se ocupa de administrarea proprietăților imobiliare, pentru simplificarea activității și reducerea costurilor.
Deși Praktiker este un nume cunoscut în Grecia, afacerea cumpărată de frații Pavăl nu era profitabilă. În 2024, rețeaua a avut vânzări de 186,21 milioane de euro, cu 0,7% mai mici decât în anul precedent, iar la finalul anului, compania a raportat pierderi de 1,76 milioane de euro. Nici 2023 nu fusese un an bun. Atunci, pierderile s-au ridicat la 1,40 milioane de euro.