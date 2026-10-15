Magazinele Praktiker din Grecia devin Dedeman. Frații Pavăl au început renovarea celor 17 magazine și pregătesc produse din România

Praktiker dispare din Grecia după 35 de ani, iar magazinele cunoscute de milioane de greci vor purta numele românesc Dedeman. Frații Dragoș și Adrian Pavăl au început deja schimbarea siglelor și renovarea primului magazin, urmând ca lucrările să continue în toate cele 17 unități cumpărate anul trecut. Noii proprietari vor să aducă în Grecia inclusiv produse fabricate în România, potrivit publicației grecești Money Review.

Praktiker dispare după 35 de ani. Primul magazin care devine Dedeman

Schimbarea a început în Tavros, în apropiere de Atena, la magazinul principal al rețelei Praktiker, situat pe strada Pireos. Aici, vechea siglă Praktiker este înlocuită cu cea a Dedeman, iar magazinul trece printr-o renovare amplă. Urmează și celelalte 16 magazine din Grecia. Transformarea se va face treptat, astfel încât trecerea la noul brand să nu afecteze activitatea obișnuită a magazinelor.

Planul era ca magazinele Praktiker să devină Dedeman abia din 2027, dar lucrările au început în octombrie 2026, cu câteva luni mai devreme.

Cum au ajuns cele 17 magazine Praktiker în mâinile fraților Pavăl

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat Praktiker Hellas în vara anului 2025, prin grupul lor de investiții, Pavăl Holding. Rețeaua aparținuse până atunci fondului de investiții Fairfax, al omului de afaceri Prem Watsa. Pentru Dedeman, achiziția a însemnat extinderea dincolo de granițele României, pe o piață unde Praktiker era deja un nume cunoscut.

Brandul german a ajuns în Grecia în noiembrie 1991, când a fost deschis primul magazin în zona Elliniko, din Atena. La vremea respectivă, compania era o filială a grupului german Praktiker AG. După falimentul companiei-mamă din Germania, magazinele din Grecia au fost cumpărate de Fairfax, dar au continuat să funcționeze sub aceeași denumire. Așa se face că numele Praktiker a rămas pe piața grecească timp de 35 de ani, deși proprietarii s-au schimbat. În februarie 2026, compania Praktiker Hellas și-a schimbat oficial numele în Dedeman Hellas și, până acum, magazinele au păstrat vechile firme.

Produsele fabricate în România vor ajunge și în magazinele Dedeman din Grecia

Frații Pavăl nu se limitează la schimbarea numelui de pe clădiri. Potrivit Money Review, noii proprietari vor să aducă în Grecia o parte dintre metodele care au funcționat în magazinele Dedeman din România. Sunt pregătite schimbări în aprovizionare, în administrarea magazinelor și în organizarea activității, astfel încât cheltuielile să fie mai mici, iar magazinele să funcționeze mai eficient. Una dintre noutățile importante îi privește chiar pe producătorii din România.

Dedeman intenționează să introducă pe rafturile magazinelor grecești produse sub marcă proprie, fabricate în România, iar o parte dintre produsele destinate până acum pieței românești ar urma să ajungă și la cumpărătorii din Grecia. Deocamdată, compania nu a anunțat ce produse vor fi introduse sau când vor apărea acestea în magazine.

Frații Pavăl au adus 39 de milioane de euro în compania din Grecia

Înainte să înceapă renovările, noii proprietari au făcut și câteva schimbări importante în companie. În februarie și martie 2026, capitalul Dedeman Hellas a fost majorat de două ori, cu un total de 39 de milioane de euro. Tot în acest an, compania a preluat prin absorbție alte două firme din cadrul grupului, Adam Logistics și Petral, fosta Southrock, care se ocupa de administrarea proprietăților imobiliare, pentru simplificarea activității și reducerea costurilor.