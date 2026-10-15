Nori cumulus și furtuni cu grindină, lângă România: Ungaria, la limita unui anticiclon

Ungaria se află sub influența unui anticiclon, anunță reprezentanții serviciului meteorologic HungaroMet. Până vineri, la miezul nopții, țara se află sub avertizare de vreme severă.

Furtuni cu grindină lângă România

În prezent, vremea din Bazinul Carpatic este influențată de marginea unui anticiclon.

Potrivit meteorologilor, citați de Portfolio, pe parcursul zilei de joi, în vestul Ungariei norii denși se vor risipi treptat, iar cei cirriformi vor fi înlocuiți de nori cumulus.

În schimb, în regiunile estice și nord-estice sunt posibile furtuni cu grindină, din cauza unui nucleu de aer rece care se rotește la est de Ungaria, lângă granița cu România

Pe parcursul zilei, vântul din nord și nord-vest va sufla moderat până la intens în mai multe regiuni, iar spre seară, vremea se va răci semnificativ.

Ungaria a înregistrat cea mai gravă secetă din ultimii 126 de ani

Ungaria a înregistrat în 2026 cea mai gravă secetă din ultimii 126 de ani, potrivit Euronews. Țara din Europa Centrală a avut și cea mai secetoasă vară din 1901 încoace, precum și a doua cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor. Deficitul de apă s-a accentuat după o iarnă cu precipitații sub nivelul obișnuit, urmată de valuri de căldură în iunie, iulie și august.

Condițiile neobișnuit de secetoase au dus inclusiv la înregistrarea unor niveluri-record de scăzute ale Dunării. Potrivit unei analize realizate de HungaroMet, cantitatea medie de precipitații înregistrată în Ungaria pe parcursul verii a fost de numai 74,1 milimetri, echivalentul a 36% din media perioadei 1991-2020.

Temperatura medie a sezonului a fost de 23,43 de grade Celsius la nivel național, cu 2,59 de grade peste media multianuală de 20,84 de grade Celsius.

După o iarnă în care precipitațiile au fost mai reduse decât în mod obișnuit, Ungaria a fost afectată de un val de căldură în iunie. Alte episoade de temperaturi ridicate au urmat în iulie și august, agravând deficitul de apă.

Ce a provocat seceta din țara vecină

În analiza sa, HungaroMet a explicat că seceta din 2026 a fost rezultatul unor tipare meteorologice persistente și al perturbărilor ciclului apei. Deși luna ianuarie a fost rece și umedă, lunile următoare au fost marcate de o lipsă accentuată a precipitațiilor și de temperaturi peste valorile obișnuite. În aprilie, de exemplu, cantitatea de precipitații a reprezentat doar 10% din nivelul normal pentru această perioadă.

În luna mai au existat și intervale cu mai multe precipitații, însă solul nu acumulase suficientă umiditate până la sfârșitul primăverii. Lunile de vară au adus apoi noi perioade cu vreme neobișnuit de secetoasă. La sfârșitul lunii iunie, aproape întreaga țară înregistra un deficit de umiditate de peste 100 de milimetri în stratul superior al solului, până la adâncimea de un metru. Lipsa precipitațiilor, combinată cu temperaturile mult peste medie, a intensificat pierderile de apă prin evaporare și a dus la o scădere accentuată a umidității solului.

Între 1 aprilie și 2 septembrie, cel puțin 30% din teritoriul Ungariei s-a confruntat cu secetă moderată sau mai severă în aproape 84% din intervalul analizat. Până la sfârșitul lunii august, seceta agricolă ajunsese la un nivel sever pe jumătate din teritoriul țării.

Situația a fost agravată de temperaturile ridicate și de lipsa precipitațiilor, care au împiedicat refacerea rezervelor de apă din sol.

Nivelurile apelor subterane continuă să scadă în Europa

Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) arată că nivelurile apelor subterane continuă să scadă, iar Europa Centrală și de Est se numără printre regiunile cele mai afectate de deficitul de apă din subteran. Umiditatea solului era deja mult sub valorile normale în 2025, iar situația s-a înrăutățit în 2026.

În Ungaria, o estimare anterioară indica faptul că nivelul mediu al apelor subterane era cu 1,4-1,7 metri sub cel considerat optim.

Chiar dacă toamna va aduce perioade cu mai multe precipitații, acestea nu vor fi suficiente, de unele singure, pentru a rezolva deficitul de apă.