INS: Românii au făcut economie la energie în 2026 – consumul populației a scăzut cu peste 11%

Resursele de energie primară ale României au scăzut cu 6,3% în primele opt luni din 2026, în timp ce cele de energie electrică au înregistrat o creștere modestă de 0,5%, conform datelor provizorii publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit INS, între 1 ianuarie și 31 august 2026, resursele de energie primară au totalizat 20.938,4 mii tone echivalent petrol (tep), marcând o scădere de 1.412,8 mii tep față de aceeași perioadă din 2025. Producția internă a fost de 10.498,9 mii tep, în scădere cu 4,2%, iar importurile au coborât cu 954,5 mii tep (8,4%).

În ceea ce privește energia electrică, producția totală din perioada analizată a fost de 46.164,2 milioane kWh, o creștere de 221,2 milioane kWh față de anul anterior.

Datele INS detaliază variațiile semnificative în sursele de producție: termocentralele au generat 10.338,2 milioane kWh, în scădere cu 5,1%, iar centralele nuclearo-electrice au produs 5.558,0 milioane kWh, o diminuare considerabilă de 21,5%.

În contrast, hidrocentralele au sporit producția cu 13,5%, ajungând la 9.174,4 milioane kWh, iar energia solară și eoliană au înregistrat creșteri de 47,9% și 9% respectiv.

Pe partea de consum, populația a utilizat cu 11,3% mai puțină energie electrică, iar iluminatul public a scăzut cu 14,2%.

Consumul final de energie electrică în economie a fost de asemenea redus cu 1,6%, însumând 32.023,3 milioane kWh, în timp ce exporturile de energie au crescut semnificativ, ajungând la 10.514,0 milioane kWh, o majorare de 1160,8 milioane kWh față de aceeași perioadă din 2025.

„În perioada 1.I-31.VIII.2026, resursele de energie primară au scăzut cu 6,3%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,5%, față de perioada 1.I-31.VIII.2025. Principalele resurse de energie primară, în perioada 1.I-31.VIII.2026, au totalizat 20.938,4 mii tone echivalent petrol1 (tep), în scădere cu 1.412,8 mii tep față de perioada 1.I-31.VIII.2025”, a precizat INS într-un comunicat.

În schimb, consumul propriu tehnologic în rețele și stații s-a majorat cu 388,4 milioane kWh, ajungând la 3.626,9 milioane kWh. Tendințele în sectorul energetic reflectă, pe de-o parte, o ajustare a consumului final, iar pe de altă parte, o creștere a ponderii energiei regenerabile în mixul de producție național.

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