Decizia reflectă eforturile comune de a întări cooperarea europeană în domeniul apărării, pe fondul solicitărilor tot mai mari din partea Statelor Unite.

Premierul Keir Starmer este așteptat să declare luni, în cadrul summitului Comunității Politice Europene, organizat în capitala Armeniei, Erevan, că Marea Britanie își reafirmă angajamentul de a sprijini Ucraina în obținerea echipamentelor militare necesare.

„Când Marea Britanie și Uniunea Europeană colaborează, cu toții culegem roadele. Iar în aceste vremuri instabile trebuie să mergem mai departe și mai repede în domeniul apărării pentru a asigura siguranța oamenilor”, a declarat Starmer.

Împrumutul aprobat de Uniunea Europeană în martie 2026 este destinat acoperirii a două treimi din necesarul financiar al Ucrainei pentru următorii doi ani, majoritatea fondurilor fiind direcționate spre cheltuieli militare, în contextul războiului cu Rusia, care continuă de patru ani.

Potrivit guvernului britanic, acest sprijin ar putea crea noi oportunități pentru companiile din Regatul Unit, în special în industria apărării, pentru a răspunde cererii urgente din Ucraina.

În plus, Londra pregătește o nouă rundă de sancțiuni împotriva companiilor ruse, menite să perturbe lanțurile de aprovizionare militară ale Moscovei.

De când a început războiul Rusia-Ucraina în 2022, Marea Britanie a implementat o serie de măsuri restrictive împotriva Moscovei, iar această ultimă inițiativă accentuează sprijinul său pentru eforturile de apărare ale Kievului.

Vizita lui Keir Starmer în Armenia marchează o premieră în relațiile bilaterale, fiind prima deplasare a unui prim-ministru britanic în această țară de la vizita lui Margaret Thatcher din 1990.

Evenimentul are loc într-un context geopolitic tensionat, în care Statele Unite au cerut în mod repetat Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru securitatea regională, mai ales după refuzul unor țări precum Germania, Franța și Marea Britanie de a se implica în conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

Starmer a subliniat anterior necesitatea unei integrări mai profunde în domeniul apărării pe continentul european, pentru a reduce dependența excesivă de NATO și de sprijinul militar american.

La șase ani după Brexit, premierul britanic sugerează inclusiv o colaborare mai strânsă cu piața unică europeană și o integrare economică mai puternică, ca parte a unei strategii mai ample de securitate colectivă.

Administrația Trump nu a inclus în proiectul de buget pentru anul 2027 ajutorul militar destinat Ucrainei, țară aflată de patru ani în război cu Rusia, scriu agenția rusă de stat Tass și ziarul ucrainean Kyiv Post.

