Zaharova a atras atenția, pe canalul său de Telegram, asupra declarației purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, care indicase anterior că Washingtonul ar dori ca Moscova să ofere un motiv pentru care o întâlnire bilaterală între Blinken și Lavrov ar putea avea loc.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a diplomației ruse, această afirmație este similară cu versurile melodiei „Baby One More Time”, care aparține cântăreței americane Britney Spears: „My loneliness is killing me (and I) / I must confess I still believe (still believe) / When I’m not with you I lose my mind / Give me a sign / Hit me baby one more time” („Singurătatea mă omoară / Trebuie să recunosc, eu încă mai cred / Când nu sunt cu tine îmi pierd mințile / Dă-mi un semn / Lovește-mă, iubitule, încă o dată”).

Ulterior, Zaharova a citat versuri din cântecul în limba engleză „June Song”, interpretat de artista rusă Liusia Cebotina: „So June is over / Your power is lower / And I’m gonna fly / Away from this lie” („Iunie s-a terminat / Puterea ta a slăbit / Și eu voi zbura / Departe de această minciună”).

La finalul lunii iunie, Kremlinul a anunțat că președintele rus intenţionează să participe la summitul G20 din noiembrie de la Bali, Indonezia, după ce a primit o invitaţie oficială.

„Am primit invitaţia oficială (…). Şi am răspuns pozitiv spunând că suntem interesaţi să participăm”, a declarat la acel moment Iuri Uşakov, consilier al președintelui Putin.

Serghei Lavrov, șeful diplomaţiei ruse, urmează să plece în Indonezia pentru a participa la o reuniune a miniştrilor de Externe ai G20 în cursul acestei săptămâni.

