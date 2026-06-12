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Top 5 mașini chinezești disponibile în România în 2026
1. MG ZS Hybrid+
Marca britanică aflată sub umbrela gigantului chinez SAIC continuă să fie un bestseller în România. MG ZS este răspunsul direct la Dacia Duster.
- De ce seamănă cu un brand premium: Partea frontală agresivă, blocurile optice LED ascuțite și interiorul digitalizat amintesc de liniile europene consacrate.
- Preț estimat: De la aproximativ 18.000 – 21.000 EUR (în funcție de motorizare și dotări).
- Argumentul principal: Garanția de 7 ani sau 150.000 km, o plasă de siguranță excelentă pentru cumpărătorii români sceptici în privința fiabilității.
2. BYD Seal U (Build Your Dreams)
BYD a intrat oficial în forță pe piața din România, iar modelul Seal U (un SUV de dimensiuni medii) face ravagii în segmentul hibrid plug-in și electric pur. De curând, BYD a testat noua generație Blade Battery într-o cameră frigorifică la -30°C, una dintre cele mai dure temperaturi pentru o mașină electrică.
- De ce seamănă cu un brand premium: Designul exterior fluid a fost desenat de Wolfgang Egger (fost designer șef la Audi), iar interiorul oferă materiale moi, ecrane rotative gigantice și o izolare fonică demnă de zona premium.
- Preț estimat: Între 28.000 și 35.000 EUR. Deși depășește prețul unui Logan, concurează direct cu SUV-uri europene de peste 45.000 de euro, oferind consumuri urbane de doar 5 litri la suta de kilometri.
3. Omoda 5 (Grupul Chery)
Omoda 5 este un SUV crossover compact conceput special pentru piața globală, mizând masiv pe un design futurist care fură privirile pe stradă.
- De ce seamănă cu un brand premium: Grila frontală uriașă cu design geometric, silueta de coupé și blocurile optice din spate amintesc izbitor de estetica unorSUV-uri asiatice sau europene de lux. La interior găsim ecrane curbate (dual-screen) și iluminare ambientală avansată.
- Preț estimat: Pornind de la aproximativ 23.000 EUR pentru versiunea pe benzină/mild-hybrid.
- Siguranță: Vine cu 5 stele la testele Euro NCAP, demontând mitul că vehiculele chinezești sunt nesigure.
4. Geely Starray
Geely folosește masiv tehnologia și platformele suedeze de când a preluat brandul Volvo. Modelul Starray este un SUV spectaculos care nu mai are nicio legătură cu imaginea vehiculelor ieftine din trecut.
- De ce seamănă cu un brand premium: Platforma tehnică extrem de rigidă și sigură împarte elemente cu modelele Volvo. Designul exterior futurist, cu o semnătură luminoasă LED care traversează toată partea frontală, pare desprins din gama de concepte BMW sau Cadillac.
- Preț estimat: De la 24.000 EUR.
5. Leapmotor C10 (Grupul Stellantis)
Parteneriatul strategic dintre gigantul european Stellantis (care deține Jeep, Fiat, Peugeot) și Leapmotor a facilitat intrarea rapidă a acestui brand în rețelele de dealeri din România. C10 este un SUV electric de familie axat pe tehnologie smart.
- De ce seamănă cu un brand premium: Design minimalist, mânere de uși integrate (care ies doar la deschidere), plafon panoramic uriaș și un sistem de asistență la conducere bazat pe inteligență artificială.
- Preț estimat: De la aproximativ 26.000 EUR (prin programe de stimulare), fiind o alternativă extrem de spațioasă la modelele compacte europene.
Ce trebuie să știi înainte să cumperi o mașină chinezească în 2026?
Unul dintre principalele aspecte de luat în calcul este deprecierea rapidă la revânzare. Fiind mărci relativ noi pe piața second-hand din România, valoarea lor de piață după o perioadă de 3 până la 5 ani tinde să scadă mult mai accentuat în comparație cu brandurile tradiționale germane sau japoneze, care își păstrează mult mai bine cota. De asemenea, rețeaua de service reprezintă o provocare logistică. Deși importatori mari precum AutoWallis sau rețelele consolidate Stellantis și Țiriac Auto au preluat oficial distribuția și mentenanța multor mărci chinezești, acoperirea nu este încă uniformă.
Anul 2026 a demonstrat că „pericolul chinezesc” pentru constructorii europeni nu mai este doar o simplă teorie economică, ci o realitate vizibilă în showroom-urile din București, Cluj sau Timișoara. Pentru șoferul român de rând, această concurență agresivă nu poate aduce decât un singur lucru benefic: prețuri mai bune și mult mai multă tehnologie oferită pentru fiecare euro cheltuit.
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