Top 5 mașini chinezești disponibile în România în 2026

1. MG ZS Hybrid+

Marca britanică aflată sub umbrela gigantului chinez SAIC continuă să fie un bestseller în România. MG ZS este răspunsul direct la Dacia Duster.

De ce seamănă cu un brand premium: Partea frontală agresivă, blocurile optice LED ascuțite și interiorul digitalizat amintesc de liniile europene consacrate.

Partea frontală agresivă, blocurile optice LED ascuțite și interiorul digitalizat amintesc de liniile europene consacrate. Preț estimat: De la aproximativ 18.000 – 21.000 EUR (în funcție de motorizare și dotări).

De la aproximativ 18.000 – 21.000 EUR (în funcție de motorizare și dotări). Argumentul principal: Garanția de 7 ani sau 150.000 km, o plasă de siguranță excelentă pentru cumpărătorii români sceptici în privința fiabilității.

MG ZS Hybrid+ vine cu o garanție de 7 ani. Sursa foto: Profimedia Images.

2. BYD Seal U (Build Your Dreams)

BYD a intrat oficial în forță pe piața din România, iar modelul Seal U (un SUV de dimensiuni medii) face ravagii în segmentul hibrid plug-in și electric pur. De curând, BYD a testat noua generație Blade Battery într-o cameră frigorifică la -30°C, una dintre cele mai dure temperaturi pentru o mașină electrică.

De ce seamănă cu un brand premium: Designul exterior fluid a fost desenat de Wolfgang Egger (fost designer șef la Audi), iar interiorul oferă materiale moi, ecrane rotative gigantice și o izolare fonică demnă de zona premium.

Designul exterior fluid a fost desenat de Wolfgang Egger (fost designer șef la Audi), iar interiorul oferă materiale moi, ecrane rotative gigantice și o izolare fonică demnă de zona premium. Preț estimat: Între 28.000 și 35.000 EUR. Deși depășește prețul unui Logan, concurează direct cu SUV-uri europene de peste 45.000 de euro, oferind consumuri urbane de doar 5 litri la suta de kilometri.

Design-ul modelului Seal U a fost creat de fostul designer șef al brandului Audi. Sursa foto: Profimedia Images.

3. Omoda 5 (Grupul Chery)

Omoda 5 este un SUV crossover compact conceput special pentru piața globală, mizând masiv pe un design futurist care fură privirile pe stradă.

De ce seamănă cu un brand premium: Grila frontală uriașă cu design geometric, silueta de coupé și blocurile optice din spate amintesc izbitor de estetica unorSUV-uri asiatice sau europene de lux. La interior găsim ecrane curbate (dual-screen) și iluminare ambientală avansată.

Grila frontală uriașă cu design geometric, silueta de coupé și blocurile optice din spate amintesc izbitor de estetica unorSUV-uri asiatice sau europene de lux. La interior găsim ecrane curbate (dual-screen) și iluminare ambientală avansată. Preț estimat: Pornind de la aproximativ 23.000 EUR pentru versiunea pe benzină/mild-hybrid.

Pornind de la aproximativ 23.000 EUR pentru versiunea pe benzină/mild-hybrid. Siguranță: Vine cu 5 stele la testele Euro NCAP, demontând mitul că vehiculele chinezești sunt nesigure.

Omoda 5 a obținut 5 stele la testul EuroNCAP. Sursa foto: Shutterstock.

4. Geely Starray

Geely folosește masiv tehnologia și platformele suedeze de când a preluat brandul Volvo. Modelul Starray este un SUV spectaculos care nu mai are nicio legătură cu imaginea vehiculelor ieftine din trecut.

De ce seamănă cu un brand premium: Platforma tehnică extrem de rigidă și sigură împarte elemente cu modelele Volvo. Designul exterior futurist, cu o semnătură luminoasă LED care traversează toată partea frontală, pare desprins din gama de concepte BMW sau Cadillac.

Platforma tehnică extrem de rigidă și sigură împarte elemente cu modelele Volvo. Designul exterior futurist, cu o semnătură luminoasă LED care traversează toată partea frontală, pare desprins din gama de concepte BMW sau Cadillac. Preț estimat: De la 24.000 EUR.

Geely Starray are un preț care începe de la 24.000 de euro. Sursa foto: Profimedia Images.

5. Leapmotor C10 (Grupul Stellantis)

Parteneriatul strategic dintre gigantul european Stellantis (care deține Jeep, Fiat, Peugeot) și Leapmotor a facilitat intrarea rapidă a acestui brand în rețelele de dealeri din România. C10 este un SUV electric de familie axat pe tehnologie smart.

De ce seamănă cu un brand premium: Design minimalist, mânere de uși integrate (care ies doar la deschidere), plafon panoramic uriaș și un sistem de asistență la conducere bazat pe inteligență artificială.

Design minimalist, mânere de uși integrate (care ies doar la deschidere), plafon panoramic uriaș și un sistem de asistență la conducere bazat pe inteligență artificială. Preț estimat: De la aproximativ 26.000 EUR (prin programe de stimulare), fiind o alternativă extrem de spațioasă la modelele compacte europene.

Interiorul unei mașini Leapmotor C10. Sursa foto: Shutterstock.

Ce trebuie să știi înainte să cumperi o mașină chinezească în 2026?

Unul dintre principalele aspecte de luat în calcul este deprecierea rapidă la revânzare. Fiind mărci relativ noi pe piața second-hand din România, valoarea lor de piață după o perioadă de 3 până la 5 ani tinde să scadă mult mai accentuat în comparație cu brandurile tradiționale germane sau japoneze, care își păstrează mult mai bine cota. De asemenea, rețeaua de service reprezintă o provocare logistică. Deși importatori mari precum AutoWallis sau rețelele consolidate Stellantis și Țiriac Auto au preluat oficial distribuția și mentenanța multor mărci chinezești, acoperirea nu este încă uniformă.

Infografic creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Sursa: NotebookLM.

Anul 2026 a demonstrat că „pericolul chinezesc” pentru constructorii europeni nu mai este doar o simplă teorie economică, ci o realitate vizibilă în showroom-urile din București, Cluj sau Timișoara. Pentru șoferul român de rând, această concurență agresivă nu poate aduce decât un singur lucru benefic: prețuri mai bune și mult mai multă tehnologie oferită pentru fiecare euro cheltuit.

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