O femeie afiseaza o pancarta pe care scrie: "Nu distrugeti medicina de familie", in timpul unui protest al medicilor de familie si din ambulatorii de specialitate in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in Bucuresti, miercuri, 17 ianuarie 2024. Medicii de familie si cei de ambulator ameninta ca nu vor mai semna contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate de la 1 februarie 2024, intrucat tarifele propuse de aceasta sunt mai mici decat cele din anul 2023. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.