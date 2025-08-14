Nazare: „Nu s-a mai întâmplat niciodată”

Întrebat miercuri, 13 august 2025, dacă metroul din Cluj ar putea fi finanțat de la bugetul național, ministrul a răspuns tranșant:

„Cred că toate proiectele care sunt în situație (fără finanțare din PNRR – n.r.)… În primul rând, aș spune că e o nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro din PNRR. Este fără precedent, nu s-a mai întâmplat niciodată, în relația cu Uniunea Europeană sau cu un program de finanțare, să pierdem atât de mulți bani care erau disponibili la dobânzi foarte bune în comparație cu dobânzile pe care le plătim din piață”, a explicat Alexandru Nazare.

Oficialul a subliniat că este nevoie de un grup de lucru care să analizeze, proiect cu proiect, ce surse de finanțare ar putea fi folosite, în funcție de specificul lucrărilor și de calendarul acestora.

Cum erau împărțiți banii pentru metroul din Cluj înainte de pierderea finanțării

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Proiectul metroului din Cluj avea o finanțare mixtă, cu bani atât din componenta nerambursabilă a PNRR, cât și din cea rambursabilă. Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, din valoarea totală estimată la 13,69 miliarde de lei, aproximativ 1,48 miliarde de lei veneau din granturi nerambursabile, bani europeni care nu trebuiau returnați.

În plus, o altă parte din finanțare, de circa 310 milioane de euro, era acoperită din componenta rambursabilă a PNRR, adică împrumuturi pe care România trebuie să le restituie în timp. Restul sumei urma să fie asigurat prin cofinanțare națională, buget local și TVA aferentă contribuției publice. Pierderea accesului la aceste fonduri europene înseamnă că toate aceste surse de bani trebuie acum regândite, pentru ca proiectul să poată continua.

Și lucrările avansează în Cluj, unde Emil Boc a anunțat că, pe 11 august, s-a început faza subterană a proiectului.

Grup de lucru pentru proiectele rămase fără bani

Recomandări Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

„Toate aceste proiecte începute, care nu mai sunt prinse din diverse motive în PNRR, trebuie să fie analizate. Trebuie să facem un grup de lucru care să studieze posibilități de finanțare din toate sursele pe care le avem și să vedem care sunt sursele optime per proiect.

Tipologia proiectului, calendarul de lucrări, modalitățile de plată, vârfurile de plată, toate aceste lucruri trebuie studiate tocmai pentru a crea un mix de finanțare optim”, a spus ministrul.

Prioritatea: finalizarea proiectelor deja finanțate

Ministrul Finanțelor a adăugat că România se află într-o situație „extrem de complicată” și că, în prezent, accentul ar trebui pus pe finalizarea proiectelor care au rămas în PNRR.

„Prioritatea trebuie să fie finalizarea proiectelor pe care le avem în PNRR în prezent”, a conchis acesta.

O veste bună este că România nu va pierde fonduri din componenta nerambursabilă a PNRR. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a spuc că acest lucru a fost revalidat şi la Bruxelles, săptămâna trecută şi revalidat inclusiv în discuţiile recente, când delegaţia Comisiei Europeană a venit în România.

Ce este PNRR și de ce este important pentru România

PNRR, adică Planul Național de Redresare și Reziliență, este programul prin care România primește fonduri europene nerambursabile și împrumuturi cu dobânzi reduse, destinate modernizării infrastructurii, digitalizării, tranziției verzi și altor proiecte de dezvoltare. Banii sunt oferiți de Uniunea Europeană în urma pandemiei, iar accesarea lor depinde de îndeplinirea unor reforme și termene stricte.

Recomandări Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska

Dacă aceste condiții nu sunt respectate, proiectele pot fi eliminate din finanțare, așa cum s-a întâmplat acum cu metroul din Cluj.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE