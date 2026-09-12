Peste 60.000 de angajați ai gigantului american Micron vor primi recompense-record pentru anul fiscal 2026. În Taiwan, unde compania are aproximativ 15.000 de salariați, pachetele ajung la echivalentul a 68 de salarii lunare, iar inginerii aflați la început de carieră primesc în medie recompense totale de aproximativ 107.000 de dolari. Anunțul vine în timp ce sindicatele amenință cu declanșarea unei greve, scrie Reuters.

Prime de până la 68 de salarii pentru angajații Micron

Producătorul american de cipuri de memorie a anunțat că acestea sunt cele mai mari recompense acordate până acum angajaților săi. Peste 60.000 de salariați Micron din întreaga lume vor beneficia de plăți pentru anul fiscal 2026, după ceea ce compania a descris drept un an extraordinar, potrivit Reuters. Pentru angajații din Taiwan, recompensele ajung la echivalentul a 35 până la 68 de luni de salariu.

Compania a stabilit și un prag minim pentru sumele plătite în numerar: niciun angajat nu ar urma să primească mai puțin de 1,7 milioane de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 53.800 de dolari americani. Salariații din Taiwan care s-au alăturat companiei înainte de 29 august 2025 vor primi și un bonus în numerar de un milion de dolari taiwanezi, adică aproximativ 31.600 de dolari.

Pentru inginerii aflați la începutul carierei, valoarea totală medie a recompenselor ajunge la 3,4 milioane de dolari taiwanezi, aproximativ 107.000 de dolari. Din această sumă, în medie 2,9 milioane de dolari taiwanezi, circa 91.600 de dolari, vor fi plătiți în numerar. Restul recompensei va fi acordat sub formă de acțiuni la valoarea stabilită în momentul acordării. Micron a precizat că fiecare angajat va primi și un pachet anual de acțiuni.

Sindicatele cer 15% din profitul operațional pentru angajați

Sumele uriașe nu au pus însă capăt conflictului dintre conducere și sindicate. Organizațiile sindicale care reprezintă aproximativ două treimi dintre angajații Micron din Taiwan au anunțat anterior că există un sprijin larg în rândul membrilor pentru declanșarea unei greve.

Sindicatul din Taoyuan a transmis vineri că negocierile cu Micron nu au dus încă la un acord. Reprezentanții angajaților cer schimbarea sistemului de recompensare și vor ca 15% din profitul operațional al companiei să fie direcționat către bonusurile salariaților.

„Dacă firma nu răspunde acestor solicitări, sindicatul va continua demersurile către o grevă”, au transmis reprezentanții angajaților, potrivit sursei citate.