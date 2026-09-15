Susține Susține

Cum a ajuns un român care muncea sezonier în Italia să deschidă la Iași o afacere cu vânzări de peste 40.000 de euro pe lună: „Visam, dar știam că e un vis mare”

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
Mihai Petrilă a muncit sezonier în Italia, apoi a deschis cu soția sa o gelaterie la Iași. Au investit 120.000 €, iar vânzările au trecut de 40.000 €/lună. Sursă foto: Cosi Buono / Facebook
Cum a ajuns un român care muncea sezonier în Italia să deschidă la Iași o gelaterie de 120.000 de euro, cu vânzări de peste 40.000 de euro pe lună. Sursă foto: Cosi Buono / Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Mihai Petrilă muncea sezonier în Italia când a început să se gândească la propria gelaterie. Aproape 17 ani mai târziu, visul a devenit o afacere la Iași, construită împreună cu soția sa, Raluca, după o investiție de 120.000 de euro. Gelateria lor s-a deschis în august 2025, iar în iulie și august 2026 vânzările au trecut de 40.000 de euro pe lună. Drumul până aici a însemnat ani de pregătire, cursuri, credite refuzate și economii puse la bătaie, scrie Ziarul de Iași.

Cuprins:

Ideea i-a venit când muncea în Italia

Mihai Petrilă are 37 de ani și este inginer în industria alimentară. În anii studenției a plecat sezonier în Italia pentru a-și acoperi cheltuielile. A lucrat în panificație și patiserie, iar în drum spre fabrică trecea aproape zilnic pe lângă gelaterii. Nu doar înghețata l-a atras, ci mai ales atmosfera din jurul acelor locuri. Oamenii se opreau, stăteau împreună, vorbeau și transformau gelateria într-un mic punct de întâlnire al comunității. Atunci a apărut ideea pe care avea să o păstreze ani întregi.

„Visam, dar știam că e un vis mare”, povestește Mihai pentru Ziarul de Iași.

La 20 de ani însă, nu avea nici banii, nici experiența pentru a transforma ideea într-un business.

În 2015 a cunoscut-o pe Raluca. După patru luni au plecat împreună în Italia

Mihai a cunoscut-o pe Raluca în 2015. Ea este arhitectă, iar astăzi este și partenera lui în afacere. La numai patru luni după ce s-au cunoscut, cei doi au plecat împreună în Italia. Acolo au început să vorbească tot mai serios despre posibilitatea de a avea, într-o zi, propria afacere. Știau inclusiv ce își doreau să facă. Nu visau la un restaurant și nici la o patiserie. Gelateria era ideea la care reveneau de fiecare dată.

Anii au trecut, iar cei doi s-au întors la Iași și au avut locuri de muncă stabile. Mihai și-a continuat studiile și a făcut două programe de master, unul dintre ele în Inovare și antreprenoriat. Ideea din Italia a rămas însă acolo, în așteptare.

Au vrut bani prin Start-Up Nation, dar au decis că nu mai pot aștepta

Când au hotărât să înceapă, Mihai și Raluca au încercat mai întâi să obțină finanțare prin Start-Up Nation. Programul a întârziat, iar cei doi au ajuns la concluzia că nu mai vor să amâne. Au mers atunci la bănci pentru un credit, dar nu au primit finanțarea din prima. Au avut mai multe refuzuri, până când o instituție financiară a acceptat să le acorde 50.000 de euro.

Restul banilor au venit din economiile lor și din sprijinul familiei, iar investiția totală a ajuns astfel la aproximativ 120.000 de euro.

Trei ani s-au pregătit înainte de deschidere

Cei doi nu au vrut să învețe meseria direct pe banii clienților. Pregătirea afacerii a durat aproximativ trei ani. Au făcut calcule, au urmat cursuri de gelatier și au amenajat un spațiu închiriat de aproximativ 100 de metri pătrați, cu laborator propriu. Au apelat și la un maestru gelatier italian, care i-a ajutat să pună la punct primele rețete și modul de lucru. Ideea lor a fost să pornească de la produse testate și de la tehnici corecte, nu să improvizeze după deschidere.

HtmlCode

Cosi Buono și-a primit primii clienți pe 8 august 2025. În primele ore au vândut aproximativ 80 de înghețate, deși nu investiseră într-o campanie mare de promovare.

„Important este să începem și restul le facem pe rând”, a spus Raluca pentru sursa citată.

Numele gelateriei păstrează legătura cu locul în care a început povestea. Cosi Buono înseamnă, în italiană, „atât de bun”, iar cei doi spun că aceasta este reacția pe care și-au dorit-o de la clienți.

Prima înghețată vândută este și acum pe telefonul Ralucăi

Au deschis cu 16 sortimente, iar aceleași arome de bază se regăsesc și astăzi în vitrină. Între timp, Mihai a dezvoltat peste 60 de rețete, iar gelateria introduce și câte un gust-surpriză săptămânal, pe care încearcă să nu îl repete prea des. Prima cupă vândută a fost Fior di Latte. Pentru Raluca, momentul a rămas atât de important încât fotografia acelei prime înghețate este și acum imaginea de fundal de pe telefon. Era prima vânzare a unei afaceri pentru care familia investise bani, timp și ani de pregătire.

O parte dintre ingrediente provin de la furnizori locali. Familia și-a înființat și propria cultură de căpșuni, zmeură și mure, aproape în aceeași perioadă în care a apărut firma. Pentru alte rețete, soții Petrilă folosesc ingrediente aduse din Italia. Printre ele se află fisticul din Bronte, Sicilia, iar cei doi testează acum posibilitatea de a cumpăra direct de la producătorii italieni, pentru a scurta lanțul de aprovizionare și a controla mai bine calitatea.

Înghețată servită în lămâie și un Fiat 500 transformat în gelaterie mobilă

Unul dintre produsele care au prins încă de la început este înghețata servită direct într-o lămâie. Pentru cei doi antreprenori, ideea are și o componentă practică: sunt folosite mai puține pahare, iar cantitatea de deșeuri scade. În meniu au apărut și cafea de specialitate, affogato și macarons cu înghețată. Pentru lunile reci au introdus clătite și alte produse care să aducă oameni în locație și în afara sezonului de vară.

HtmlCode

O altă idee care le-a dus brandul în afara gelateriei a fost un cart mobil construit pe partea frontală a unui Fiat 500. Cu el merg la nunți, botezuri, festivaluri și alte evenimente.

„Ne-am dorit să venim și noi către oameni”, spun cei doi.

Vara în care afacerea a trecut de 40.000 de euro pe lună

Primul test important a venit în vara lui 2026. În iulie și august, cele mai bune luni ale sezonului, gelateria a avut vânzări de peste 40.000 de euro pe lună, potrivit Ziarului de Iași, dar producția artizanală vine și cu pierderi. Cei doi estimează că, în cazul înghețatei, cel puțin 10% reprezintă pierderi normale și spun că și-au asumat de la început faptul că investiția de 120.000 de euro va fi recuperată în timp. Sezonul rece este o altă provocare. Tocmai de aceea, oferta este completată cu produse care nu depind atât de mult de temperaturile ridicate.

Mihai și Raluca spun că în ultimul an au observat apariția mai multor afaceri similare în Iași și nu ignoră concurența. Gustă produsele altor gelaterii, urmăresc tendințele și încearcă să vadă ce funcționează pe piață. Nu vor însă să-și schimbe conceptul doar pentru că apar noi competitori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Iasi
Parteneri
Ce făcuse Mădălina Apostol în urmă cu numai două luni, a determinat familia să o aducă în România! De atunci nu a mai existat cale de întoarcere! Și astfel iese la lumină amănuntul-cheie, de neimaginat: &quot;Medicii...”
Viva.ro
Ce făcuse Mădălina Apostol în urmă cu numai două luni, a determinat familia să o aducă în România! De atunci nu a mai existat cale de întoarcere! Și astfel iese la lumină amănuntul-cheie, de neimaginat: &quot;Medicii...”
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Unica.ro
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Gsp.ro
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
„O palmă dată sportivelor”. Reacții după pozele în care actrița Sydney Sweeney a apărut în ipostaze provocatoare
Gsp.ro
„O palmă dată sportivelor”. Reacții după pozele în care actrița Sydney Sweeney a apărut în ipostaze provocatoare
Parteneri
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Avantaje.ro
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Crengi cu frunze de toamnă, într-o zi ploioasă, cu mai multe mașini parcate și în trafic.
Știri România
08:10
Vremea se schimbă în România din 22 septembrie; după câteva zile cu peste 30 de grade, se răcește și revin ploile. Prognoza meteo ANM pentru perioada 15 septembrie-11 octombrie 2026
Un avion General Dynamics F-16AM Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Belgiene. 3 februarie 2024.
Știri România
07:43
Alertă la granița României în toiul nopții: Avioane F-16 ridicate de urgență, după ce radarele au detectat ținte aeriene lângă Chilia și Periprava
Parteneri
Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri rapide va fi legat de A1
Adevarul.ro
Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri rapide va fi legat de A1
„Străini de duzină care nu bat pe nimeni!”. Marcel Pușcaș, opinie acidă despre lipsa de identitate fotbalistică de la FCSB
Fanatik.ro
„Străini de duzină care nu bat pe nimeni!”. Marcel Pușcaș, opinie acidă despre lipsa de identitate fotbalistică de la FCSB
Contestarea deciziilor de pensionare se mută mai întâi la casa de pensii. Ce termene prevede proiectul
Financiarul.ro
Contestarea deciziilor de pensionare se mută mai întâi la casa de pensii. Ce termene prevede proiectul
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
Viva.ro
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
MONDEN
Alexandra Stan, iubitul ei și fetita lor, în maternitate. Sursa Foto/ Instagram
Stiri Mondene
08:38
Imagini emoționante cu fetița Alexandrei Stan, în maternitate. Clipe grele în ziua în care a născut. „Medicii au fost nevoiți să ia decizii care mi-au salvat viața”
Octav Guran prezintă emisiunea „Adevăr sau legendă” | Foto: Kanal D
Stiri Mondene
07:30
Kanal D deschide porțile către un univers plin de mistere: „Adevăr sau legendă”. Ce se întâmplă pe 24 septembrie 2026
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Stațiunile de pe litoral unde hotelurile sunt ocupate în proporție de 75%, chiar și în septembrie
Observatornews.ro
Stațiunile de pe litoral unde hotelurile sunt ocupate în proporție de 75%, chiar și în septembrie
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Libertateapentrufemei.ro
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Parteneri
Gsp.ro
Alexander Zverev, gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, după finala US Open
Gsp.ro
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
Parteneri
Harry și Meghan, din nou în centrul atenției în Marea Britanie. Ce decizie se pregătește în privința lor
Mediafax.ro
Harry și Meghan, din nou în centrul atenției în Marea Britanie. Ce decizie se pregătește în privința lor
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea”
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Monica Gabor, devastată după moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret”
Wowbiz.ro
Monica Gabor, devastată după moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret”
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Un mire de 30 de ani și tată a doi copii și-a pierdut viața în mod tragic, în timp ce mergea spre propria nuntă: „Ar fi trebuit să fie cea mai fericită zi a lor”
Kanald.ro
Un mire de 30 de ani și tată a doi copii și-a pierdut viața în mod tragic, în timp ce mergea spre propria nuntă: „Ar fi trebuit să fie cea mai fericită zi a lor”
POLITIC
Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
14 sept.
Siegfried Mureșan, propunerea de premier PNL-USR-UDMR, vorbește despre alegerile anticipate
Un colaj cu Nicusor Dan in stanga si Lucian Pahontu in dreapta
Politică
14 sept.
Ce l-a supărat pe Nicușor Dan în articolul Recorder despre generalul Pahonțu: „Nu poți, pe o chestiune așa de serioasă, să începi cu o poză cu mine și cu domnul Pahonțu”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Cum a ruinat FCSB meciul cu Petrolul după cea mai bună repriză a sezonului. Andrei Vochin: „Anomalia lovește din nou!”
Fanatik.ro
Cum a ruinat FCSB meciul cu Petrolul după cea mai bună repriză a sezonului. Andrei Vochin: „Anomalia lovește din nou!”
Lumina din timpul somnului ne-ar putea face rău - chiar și cea care pătrunde pe sub ușă
Spotmedia.ro
Lumina din timpul somnului ne-ar putea face rău - chiar și cea care pătrunde pe sub ușă
Ultimele știri
Exclusiv
Stiri Mondene
09:00
În 2018 a cunoscut-o pe Georgiana Lobonț la Paris, iar după șapte ani viața lui e schimbată total: „Context favorabil”. Povestea românului care lucrează cu peste 400 de artiști
Exclusiv
Știri România
09:00
Şofer de ride-sharing, condamnat la închisoare cu executare, după ce a sechestrat o pasageră în maşină și i-a făcut avansuri sexuale
Stiri Mondene
08:56
Vedete pe covorul albastru la Premiile Emmy 2026. Selena Gomez, Zendaya și Nicole Kidman au impresionat cu ținutele alese
Lifestyle
08:49
A plătit 6 lei pe minut pentru o oră de parcare la aeroport, în Marea Britanie: „Jaf în plină zi”
Citește mai multe
TRENDING
Bani și Afaceri
14 sept.
Sute de mii de pensii, recalculate greșit: raportul Curții de Conturi dezvăluie greșeli grave în activitatea Casei de Pensii
Știri Externe
14 sept.
El Nino va schimba toamna și iarna pe planetă: centrul și nordul Europei vor fi puternic afectate
Știri Externe
14 sept.
În anii ’50 era o câmpie aridă. Azi, 33.000 de hectare de sere produc peste 4 milioane de tone de legume și fructe
Lifestyle
14 sept.
Horoscop 15 septembrie 2026. Balanțele ar fi bine să se uite cu mai multă atenție la ceea ce au și pot oferi celor dragi, în loc să fie morocănoși
O femeie mai tânără acoperă cu un șal o altă femeie.
Sănătate și Fitness
06:45
Ce îmbătrânește cel mai repede în corpul uman. Răspunsul oamenilor de știință
„Spiridușii roșii”, fenomenul rar apărut pe cerul Spaniei la 80 km altitudine cum se formează imaginile spectaculoase. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
14 sept.
Par niște fantome și ajung până la 80 de kilometri altitudine: ce sunt „spiridușii roșii” de pe cerul Spaniei
Japonia introduce taxă pentru salvările cu elicopterul de pe Muntele Fuji, în afara sezonului oficial, Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
14 sept.
Turiștii care se aventurează în extrasezon pe Muntele Fuji, puși să plătească salvarea cu elicopterul: 10 dolari pe minut de zbor
Dermatita atopică, o boală „extrem de supărătoare”
Sănătate și Fitness
14 sept.
Dermatita atopică te lasă fără somn și duce la anxietate severă. De ce dermatologii o cataloghează o boală „extrem de supărătoare”
Sean și Gabriella s-au căsătorit în urmă cu 3 luni. Sursă foto: captură video Youtube.
Lifestyle
14 sept.
Doi tineri proaspăt căsătoriți, accident cumplit cu barca la Veneția: el a murit la spital, iar soția însărcinată a dispărut fără urmă
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Grup de ciobani purtând cojoace din blană de oaie și pălării verzi în timpul unei manifestații de protest
Știri România
06:43
Fermierii protestează marți în Piața Victoriei. Oierii și-au luat provizii și spun că sunt pregătiți să rămână mai multe zile în București: „Ne-a ajuns cuţitul la os”
Ce rol joacă Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Explicațiile oferite de Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook /Administrația Prezidențială.
Știri România
14 sept.
Nicușor Dan a spus ce rol are Mirabela Grădinaru în cadrul Administrației Prezidențiale: „Pune împreună oameni care nu reuşeau să ajungă unii la alţii”
Până la începutul iernii, alte 438 de blocuri din București vor beneficia de apă caldă și căldură fără probleme Sursă foto: Facebook/ Primăria Municipiului București
Știri România
14 sept.
Lucrările la termoficarea din București, aproape de final. Cine va avea căldură și apă caldă până la iarnă
Prețurile energiei electrice au înregistrat luni creșteri spectaculoase în Europa, inclusiv în România, unde maximul zilei a ajuns la aproape 3.500 lei/MWh. Sursă foto Shutterstock
Știri România
14 sept.
Preț record de energie de aproape 3.500 de lei/MWh în România, din cauza lipsei de vânt
Imaginea îl prezintă pe Nicușor Dan vorbind de la o tribună oficială, având în fundal steagurile României și Uniunii Europene.
Opinii
07:00
Moș Crăciun pe genunchii lui Nicușor
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
14 sept.
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
Piesă de șah doborâtă
Opinii
14 sept.
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu