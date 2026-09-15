Mihai Petrilă muncea sezonier în Italia când a început să se gândească la propria gelaterie. Aproape 17 ani mai târziu, visul a devenit o afacere la Iași, construită împreună cu soția sa, Raluca, după o investiție de 120.000 de euro. Gelateria lor s-a deschis în august 2025, iar în iulie și august 2026 vânzările au trecut de 40.000 de euro pe lună. Drumul până aici a însemnat ani de pregătire, cursuri, credite refuzate și economii puse la bătaie, scrie Ziarul de Iași.

Ideea i-a venit când muncea în Italia

Mihai Petrilă are 37 de ani și este inginer în industria alimentară. În anii studenției a plecat sezonier în Italia pentru a-și acoperi cheltuielile. A lucrat în panificație și patiserie, iar în drum spre fabrică trecea aproape zilnic pe lângă gelaterii. Nu doar înghețata l-a atras, ci mai ales atmosfera din jurul acelor locuri. Oamenii se opreau, stăteau împreună, vorbeau și transformau gelateria într-un mic punct de întâlnire al comunității. Atunci a apărut ideea pe care avea să o păstreze ani întregi.

„Visam, dar știam că e un vis mare”, povestește Mihai pentru Ziarul de Iași.

La 20 de ani însă, nu avea nici banii, nici experiența pentru a transforma ideea într-un business.

În 2015 a cunoscut-o pe Raluca. După patru luni au plecat împreună în Italia

Mihai a cunoscut-o pe Raluca în 2015. Ea este arhitectă, iar astăzi este și partenera lui în afacere. La numai patru luni după ce s-au cunoscut, cei doi au plecat împreună în Italia. Acolo au început să vorbească tot mai serios despre posibilitatea de a avea, într-o zi, propria afacere. Știau inclusiv ce își doreau să facă. Nu visau la un restaurant și nici la o patiserie. Gelateria era ideea la care reveneau de fiecare dată.

Anii au trecut, iar cei doi s-au întors la Iași și au avut locuri de muncă stabile. Mihai și-a continuat studiile și a făcut două programe de master, unul dintre ele în Inovare și antreprenoriat. Ideea din Italia a rămas însă acolo, în așteptare.

Au vrut bani prin Start-Up Nation, dar au decis că nu mai pot aștepta

Când au hotărât să înceapă, Mihai și Raluca au încercat mai întâi să obțină finanțare prin Start-Up Nation. Programul a întârziat, iar cei doi au ajuns la concluzia că nu mai vor să amâne. Au mers atunci la bănci pentru un credit, dar nu au primit finanțarea din prima. Au avut mai multe refuzuri, până când o instituție financiară a acceptat să le acorde 50.000 de euro.

Restul banilor au venit din economiile lor și din sprijinul familiei, iar investiția totală a ajuns astfel la aproximativ 120.000 de euro.

Trei ani s-au pregătit înainte de deschidere

Cei doi nu au vrut să învețe meseria direct pe banii clienților. Pregătirea afacerii a durat aproximativ trei ani. Au făcut calcule, au urmat cursuri de gelatier și au amenajat un spațiu închiriat de aproximativ 100 de metri pătrați, cu laborator propriu. Au apelat și la un maestru gelatier italian, care i-a ajutat să pună la punct primele rețete și modul de lucru. Ideea lor a fost să pornească de la produse testate și de la tehnici corecte, nu să improvizeze după deschidere.

Cosi Buono și-a primit primii clienți pe 8 august 2025. În primele ore au vândut aproximativ 80 de înghețate, deși nu investiseră într-o campanie mare de promovare.

„Important este să începem și restul le facem pe rând”, a spus Raluca pentru sursa citată.

Numele gelateriei păstrează legătura cu locul în care a început povestea. Cosi Buono înseamnă, în italiană, „atât de bun”, iar cei doi spun că aceasta este reacția pe care și-au dorit-o de la clienți.

Prima înghețată vândută este și acum pe telefonul Ralucăi

Au deschis cu 16 sortimente, iar aceleași arome de bază se regăsesc și astăzi în vitrină. Între timp, Mihai a dezvoltat peste 60 de rețete, iar gelateria introduce și câte un gust-surpriză săptămânal, pe care încearcă să nu îl repete prea des. Prima cupă vândută a fost Fior di Latte. Pentru Raluca, momentul a rămas atât de important încât fotografia acelei prime înghețate este și acum imaginea de fundal de pe telefon. Era prima vânzare a unei afaceri pentru care familia investise bani, timp și ani de pregătire.

O parte dintre ingrediente provin de la furnizori locali. Familia și-a înființat și propria cultură de căpșuni, zmeură și mure, aproape în aceeași perioadă în care a apărut firma. Pentru alte rețete, soții Petrilă folosesc ingrediente aduse din Italia. Printre ele se află fisticul din Bronte, Sicilia, iar cei doi testează acum posibilitatea de a cumpăra direct de la producătorii italieni, pentru a scurta lanțul de aprovizionare și a controla mai bine calitatea.

Înghețată servită în lămâie și un Fiat 500 transformat în gelaterie mobilă

Unul dintre produsele care au prins încă de la început este înghețata servită direct într-o lămâie. Pentru cei doi antreprenori, ideea are și o componentă practică: sunt folosite mai puține pahare, iar cantitatea de deșeuri scade. În meniu au apărut și cafea de specialitate, affogato și macarons cu înghețată. Pentru lunile reci au introdus clătite și alte produse care să aducă oameni în locație și în afara sezonului de vară.

O altă idee care le-a dus brandul în afara gelateriei a fost un cart mobil construit pe partea frontală a unui Fiat 500. Cu el merg la nunți, botezuri, festivaluri și alte evenimente.

„Ne-am dorit să venim și noi către oameni”, spun cei doi.

Vara în care afacerea a trecut de 40.000 de euro pe lună

Primul test important a venit în vara lui 2026. În iulie și august, cele mai bune luni ale sezonului, gelateria a avut vânzări de peste 40.000 de euro pe lună, potrivit Ziarului de Iași, dar producția artizanală vine și cu pierderi. Cei doi estimează că, în cazul înghețatei, cel puțin 10% reprezintă pierderi normale și spun că și-au asumat de la început faptul că investiția de 120.000 de euro va fi recuperată în timp. Sezonul rece este o altă provocare. Tocmai de aceea, oferta este completată cu produse care nu depind atât de mult de temperaturile ridicate.