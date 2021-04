Circulația este interzisă în Kenya între orele 20.00 și 4.00. Iar în noapte de sâmbătă spre duminică, autoritățile au decis să închidă drumurile pentru a se asigura că măsura este respectată. A urmat un ambuteiaj masiv, căci mii de oameni mergeau către capitala Nairobi.

Șoferii frustrați au claxonat încontinuu, sute de persoane au dormit peste noapte în automobile, în timp ce alții au decis să-și abandoneze mașinile și să încerce să ajungă acasă pe jos.

Police officers have closed down Thika Road, telling thousands of motorists to camp the whole night for traveling beyond the 8PM-4AM curfew hours. pic.twitter.com/wwJfQWNiCZ

„Respectarea măsurilor necesare de sănătate publică nu se referă la tortură, așa cum se întâmplă pe autrostrada Thika, ci la dialogul național și angajamentul comunității în protejarea vieților”, a scris pe Twitter dr. Githinji Gitahi, CEO al ONG-ului Amref Health Africa.

HAPPENING NOW: Curfew enforcement exercise by the police leaves motorists stranded along Thika Road. Some essential services providers such as ambulances having a hard time maneuvering through the snarl up.



Video by Gloria Milimo, The Standard. pic.twitter.com/akTTni9ORX