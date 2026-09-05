Organizat de colectivul de asociaţii „Saxonia-Anhalt. Deschisă către lume”, mitingul a adunat persoane de toate vârstele, care s-au îndreptat spre catedrala acestui oraş din fosta Republică Democrată Germană, unde erau programate discursuri şi un concert.

Unii manifestanți ţineau în mână pancarte cu îndemnuri la „Mai multă iubire, mai puţină ură”, „O viaţă mai bună fără nazişti” sau chiar… „Cartoful este, de asemenea, de origine străină”.

Schwenk über den Domplatz in Magdeburg bei „Sachsen-Anhalt weltoffen“. pic.twitter.com/1MNGt5DHIB — ENDSTATION RECHTS. (@ER_Bund) September 5, 2026

Favorită în sondaje, Alternativa pentru Germania (AfD), o formațiune politică de extremă dreaptă acuzată de legături cu Rusia lui Putin, ar urma să câştige alegerile din acest land cu o populație de 2,1 milioane de locuitori. AfD vrea să preia conducerea în Saxonia-Anhalt – ceea ce ar reprezenta un episod politic fără precedent în Germania din 1945 încoace -, dar nu are garanţia că va obţine majoritatea absolută.

Până în prezent, toate partidele au exclus posibilitatea de a forma un guvern împreună cu AfD, cu excepţia partidului de extremă-stânga BSW, de asemenea pro-rus.

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