Mii de studenți au pedalat zeci de kilometri, pe timp de noapte, pentru a mânca supă, în China | VIDEO

Evenimentul face parte dintr-o tendință de ciclism nocturn, care a început cu patru studenți chinezi în urmă cu câteva luni.

„Oamenii cântau împreună și se încurajau reciproc în timp ce urcau dealurile. Am simțit pasiunea tinerilor. Și a fost mult mai mult decât o simplă plimbare cu bicicleta”, a spus Liu Lulu, studentă la Universitatea Henan, pentru China Daily.

Zecile de mii studenti au blocat drumurile importante, ceea ce a atras atenția autorităților. Pentru a preveni repetarea evenimentului de vineri, au fost impuse restricții temporare pe durata weekendului asupra drumurilor și pistelor de biciclete. Aplicațiile de închiriere de biciclete au avertizat că vor bloca de la distanță orice bicicletă scoasă din zonele desemnate din Zhengzhou.

În plus, au fost introduse măsuri suplimentare, inclusiv interzicerea bicicletelor pe campusuri și cerința ca studenții să obțină permise pentru părăsirea incintei.

On June 4th female college students cycled 50km from #Zhengzhou to #Kaifeng to try the citys breakfast specialty, soup dumplings. Their 4-hour journey gained attention on social media, celebrated as an expression of "youth, passion, vitality". [🧵] pic.twitter.com/0qS9UM2WjY — Cycling Professor 🚲  (@fietsprofessor) November 10, 2024

Cum a început această tendință

Tendința a început în luna iunie, atunci când patru studenți de la o universitate din orașul Zhengzhou au luat decizia de a parcurge mai multe ore până la Kaifeng, pe biciclete închiriate, pentru a porni în căutarea faimoaselor găluște supradimensionate din oraș, denumite „guan tang bao”.

Postările din călătoria acestora a atras atenția pe rețelele de socializare, iar tendința a prins avânt în rândul tot mai multor studenți.

Activitatea a fost inițial primită favorabil de autorități. Ba Kaifeng, unul dintre multe orașe chineze care încearcă să atragă mai mulți turiști interni, a oferit stimulente, inclusiv acces gratuit la atracții.

„Valul de tineri călători” a fost celebrat de publicația oficială de stat, Peoples Daily. Ar fi atins apogeul la aproape 2.000 de persoane weekendul trecut.

„La sosirea în Kaifeng, mulți studenți au profitat de ocazie pentru a explora atracțiile culturale și istorice ale orașului, aducând o nouă energie orașului antic,” a scris, joi, ziarul.

„Aceste aventuri tinerești întruchipează un spirit vibrant, plin de curiozitate, determinare și dorință de descoperire, care adaugă noi dimensiuni industriei turismului”.

În acea seară, numărul de studenți care pedalau a crescut la aproape 17.000, iar vineri s-a mărit de până la zece ori, cu estimări între 100.000 și 200.000 de studenți blocând drumul.

Nu toată lumea a fost de acord cu noua tendință

A existat o dezbatere aprinsă cu privire la acțiunile studenților, reacția universităților și dacă autoritățile și mass-media au încurajat activitatea fără să se pună în aplicare suportul și infrastructura adecvate.

„La început, a fost foarte lăudat, dar în cele din urmă s-a sfârșit într-un colaps și un eșec,” a spus un comentator pe Weibo.

Around November 6 after #Trump won #2024Election , thousands of #Zhengzhou college students have formed a group to ride #bicycle more than 50 kilometers at night to Kaifeng, triggering a wave of "cycling fever". This “ #biking-movement “ occurred after the “white paper movement”… pic.twitter.com/4Fonrt34HX — 哈雷 (@Halley72715326) November 10, 2024

