Un miliardar american a vrut să-și protejeze vila de lux din Malibu de forța oceanului, dar soluția aleasă l-a costat scump. Firma lui Mark Attanasio, proprietarul echipei de baseball Milwaukee Brewers, a fost acuzată că a intrat cu utilaje grele pe o plajă protejată și a luat nisip, pietre și bolovani pentru lucrările de la proprietatea sa. Afacerea a ieșit la iveală după ce propriul vecin l-a dat în judecată, scrie The New York Post.

Doi ani mai târziu, autoritățile din California au decis că miliardarul trebuie să repare zona afectată și să cumpere o altă proprietate aflată pe malul oceanului și evaluată la două milioane de dolari, pe care pună la dispoziția publicului.

Totul a început de la o vilă de 30 de milioane de dolari

Mark Attanasio deține o proprietate de aproape 30 de milioane de dolari pe Broad Beach, o zonă exclusivistă din Malibu în care vilele sunt construite chiar lângă ocean. Miliardarul obținuse autorizațiile necesare pentru repararea unui zid de protecție afectat de valuri. Problemele au apărut însă în momentul în care muncitorii firmei sale, 2XMD Partners LLC, au început lucrările.

Mark Attanasio este un om de afaceri american și proprietarul principal al echipei de baseball Milwaukee Brewers, din Major League Baseball. Sursă foto: Profimedia Images

Potrivit California Coastal Commission, utilaje grele, inclusiv un excavator, au intrat într-o zonă marină protejată și au scos de acolo nisip, pietriș și bolovani. Materialele au fost folosite apoi pentru umplerea zonei din spatele zidului care proteja proprietatea lui Attanasio.

Vecinul a văzut excavatoarele și l-a dat în judecată

Situația a ajuns în instanță după ce James Kohlberg, fiul lui Jerome Kohlberg, unul dintre fondatorii gigantului de investiții Kohlberg Kravis Roberts & Co., cunoscut drept KKR și vecinul lui Attanasio, a deschis un proces împotriva miliardarului. În plângerea sa, acesta acuza echipele lui Attanasio că folosesc o resursă publică pentru interesul privat al proprietarului vilei.

Procesul descria situația drept folosirea plajei publice ca un fel de „sandbox” personal al unui proprietar privat. Fotografiile prezentate în dosar arătau excavatoare deplasându-se pe porțiunea îngustă de plajă și ridicând grămezi de nisip, potrivit New York Post.

Avea voie să repare zidul, nu să ia nisip de pe plajă

Mark Attanasio a susținut, la momentul declanșării disputei, că el și compania sa respectaseră în totalitate autorizațiile obținute. Autorizațiile îi permiteau să repare zidul deteriorat care proteja proprietatea de ocean. Nu îi permiteau însă, potrivit documentelor citate de presa americană, să folosească utilaje grele în zona afectată de maree și nici să îndepărteze nisip de pe plaja publică.

Utilaje grele folosite pe plaja Broad Beach, unde compania lui Mark Attanasio a fost acuzată că a scos nisip pentru lucrările de la proprietatea miliardarului. Fotografia a fost furnizată instanței în procesul deschis de James Kohlberg. Sursa foto: documente depuse în instanță / Domain

Procesul deschis de vecin a atras și atenția California Coastal Commission, autoritatea care supraveghează protejarea litoralului statului. Ancheta instituției a ajuns la concluzia că firma lui Attanasio folosise ilegal utilaje grele într-un habitat sensibil și îndepărtase nisip, pietre și bolovani dintr-o zonă marină protejată.

Inspectorii au mai descoperit ceva. În zonă existau o scară privată și un zid din piatră despre care autoritățile au stabilit că fuseseră construite fără autorizațiile necesare și că împiedicau accesul publicului de-a lungul plajei. Astfel, cazul nu mai privea doar nisipul mutat pentru protejarea proprietății miliardarului, ci și dreptul oamenilor de a folosi litoralul. În California, accesul public la plaje este protejat prin reguli stricte, iar intervențiile proprietarilor de vile aflate lângă ocean sunt atent controlate.

Autoritățile îl obligă să doneze publicului o plajă de două milioane de dolari

California Coastal Commission a aprobat în unanimitate o înțelegere cu firma lui Mark Attanasio. Compania trebuie să refacă porțiunea de coastă afectată de lucrări și să înlăture scara și zidul din piatră despre care autoritățile spun că blocau accesul public.

Terenul de pe 20314 Pacific Coast Highway, în apropiere de Big Rock Beach, pe care Mark Attanasio s-a angajat să îl cumpere și să îl transfere unei instituții publice. Parcela are aproximativ 477 de metri pătrați și peste 21 de metri de deschidere la ocean. Sursa foto: Compass / MLS

Dar cea mai costisitoare parte a acordului este alta. Firma trebuie să cumpere și să amenajeze o altă proprietate pe malul oceanului din estul Malibu, evaluată la aproximativ două milioane de dolari, pe care să o ofere publicului. Terenul de coastă se află la circa 22 km distanță, lângă Big Rock Beach. Pe acel lot de aproximativ 477 mp și 21 de metri de deschidere la plajă fusese înainte o clădire cu trei locuințe, distrusă de incendiul Palisades și, după achiziție, el va fi transferat unei instituții publice pentru a fi păstrat pentru acces și recreere publică, scrie Los Angeles Times.

Proprietăți de pe Pacific Coast Highway, în Malibu, distruse de incendiul Palisades din 2025, unde se află terenul de coastă pe care Mark Attanasio s-a angajat să îl cumpere pentru a fi destinat publicului. Sursă foto: Getty Images

Malibu este una dintre cele mai scumpe zone de coastă din Statele Unite, cu numeroase vile construite direct pe mal, iar apariția unor noi puncte de acces public la ocean este rară.