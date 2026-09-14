În 2024, un dansator cubanez stabilit în Rusia a coordonat sabotaje în patru state membre UE, înclusiv în România, acționând în slujba serviciilor secrete ale Kremlinului, relatează Deutsche Welle.

O rețea care recrutează „agenți de unică folosință” pentru acțiuni de sabotaj în favoarea Rusiei a fost documentată în cel puțin patru țări membre UE. Persoane vulnerabile, în special din state vorbitoare de spaniolă, au fost atrase în comiterea acestor operațiuni malifice prin intermediul unor anunțuri postate online de către un bărbat care folosea pseudonimele „Adrian” sau „Dios”. Printre cazurile investigate se numără și cel al unui cetățean columbian arestat la București în 2024 pentru tentativă de sabotaj.

Ce s-a întâmplat?

În 2024, conturi asociate unui bărbat care se prezenta drept „Adrian” sau „Dios” au publicat pe Telegram și alte rețele sociale anunțuri de angajare adresate vorbitorilor de spaniolă, rușilor și latino-americanilor. Anunțurile vizau recrutarea de persoane cu experiență militară sau dispuse să lucreze ca fotografi, promițând recompense financiare substanțiale pentru „operațiuni” în Europa.

Investigația publicată de Deutsche Wele arată că „Dios” a atras cel puțin 12 persoane în acțiuni de sabotaj precum incendieri în Polonia, Lituania, Cehia și România. Printre recruți se numără Luis Alfonso Murillo Diosa, un fost militar columbian, care a fost arestat la București în iulie 2024, după ce a fost prins cercetând zona unui depozit de materiale reciclabile și o sondă petrolieră, fiind acuzat că urma să provoace un incendiu. Murillo a declarat că nu știa pentru cine lucra și că intenționa să ajungă în Ucraina pentru a se înrola în armată. El a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru tentativă de acte de diversiune.

Cine sunt actorii implicați?

Rețeaua a fost coordonată de Oemis Romagoza Durruthy, un cetățean cubanez stabilit în Rusia de cel puțin șapte ani. Romagoza, cunoscut online ca „Dios”, este profesor de dansuri latino în orașul Petrozavodsk și a obținut cetățenia rusă după ce s-a căsătorit cu o rusoaică în 2022.

Potrivit Deutsche Welle, el a început să publice anunțuri de recrutare pe rețelele sociale și să contacteze direct potențiali recruți din rândul latino-americanilor interesați să lucreze în Europa sau să lupte împotriva Ucrainei.

Autoritățile lituaniene sunt convinse că atacurile au fost comandate de serviciul secret militar rus GRU și l-au dat în urmărire internațională pe Romagoza.

Cum s-a ajuns aici?

După lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022, țările europene au expulzat zeci de diplomați ruși suspectați de spionaj și dezinformare.

Potrivit cercetătorului Keir Giles, această situație a determinat Kremlinul să recruteze „agenți de unică folosință” – persoane angajate adesea online, fără legături anterioare cu serviciile secrete ruse și care nu cunosc identitatea celor pentru care lucrează cu adevărat sau scopul real al misiunilor.

Sabotajele rusești au vizat infrastructuri civile și logistice, inclusiv centre comerciale, unități de producție de armament și echipamente militare, unele dintre ele destinate susținerii Ucrainei în fața agresiunii militare ruse.

Care sunt consecințele?

În 2024, astfel de agenți au incendiat un centru comercial din Polonia și un magazin Ikea din Lituania și au trimis colete capcană către centre logistice din mai multe țări. În Germania, autoritățile au dejucat recent un atac cu drone asupra unui avion ucrainean de transport marfuri.