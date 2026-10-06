Un milionar economisește 96.000 de euro pe an cu 18 grade în casă iarna și haine de la second hand

Thomas Berg, în vârstă de 54 de ani, trăiește împreună cu partenera sa de aceeași vârstă în regiunea Wil, cantonul St. Gallen, Elveția. Cei doi formează un cuplu de 34 de ani, dar nu sunt căsătoriți, iar copiii lor, în vârstă de 25 și 31 de ani, s-au mutat deja pe cont propriu. Cu toate acestea, Berg își propune să se retragă din activitate până la vârsta de 58 de ani, având deja economii de peste un milion de franci elvețieni.

Thomas Berg lucrează de aproape 30 de ani cu normă întreagă

În cadrul unui interviu, acesta a dezvăluit detalii despre bugetul său lunar, despre cum reușește să economisească anual aproximativ 96.000 de euro și despre filosofia sa de viață bazată pe simplitate și economisire.

Thomas Berg lucrează de aproape 30 de ani cu normă întreagă, iar de 15 ani ocupă funcția de manager de prețuri într-o companie de inginerie mecanică. Salariul său lunar net ajunge la 10.953 euro, incluzând cel de-al 13-lea salariu și bonusurile.

În plus, Berg este președintele unei asociații din domeniul asistenței sociale, ceea ce îi aduce un venit suplimentar de 916 franci lunar. Economiile și investițiile sale, gestionate personal în ETF-uri, produse financiare structurate și numerar, i-au generat în 2024 aproximativ 13.000 de franci din dividende și dobânzi, reinvestite integral.

De asemenea, o altă sursă de venit este panoul solar instalat pe proprietatea sa, care i-a adus 1.000 de franci din vânzarea surplusului de energie către rețeaua publică

Deși dispune de un venit generos, Thomas Berg și partenera sa au ales un stil de viață simplu. Locuiesc într-o casă veche cu cinci camere și jumătate, cumpărată în urmă cu 24 de ani cu 450.000 de franci, urmată de o renovare care a costat încă 160.000 de franci.

Cheltuielile lunare pentru întreținerea locuinței sunt reduse

Cheltuielile lunare pentru întreținerea locuinței sunt reduse, datorită alegerilor economice pe care le fac. De exemplu, încălzesc casa la doar 18 grade și folosesc un șemineu, lemnele fiind obținute în mare parte din propria grădină sau primite de la familie.

În ceea ce privește îmbrăcămintea, Berg este adeptul cumpărăturilor din magazinele second-hand.

Berg și partenera sa își împart clar responsabilitățile financiare: el acoperă toate cheltuielile de întreținere, iar ea își economisește două treimi din venit pentru pensie, utilizând restul pentru activități recreative. În plus, Berg alocă anual 6.000 de franci pentru întreținerea și reparațiile casei.

Alte cheltuieli includ 208 de franci lunar pentru telefon, internet și abonamente, 1300 de franci anual pentru asigurarea bunurilor de uz casnic și 375 de franci pe lună pentru asigurarea de sănătate.

Pentru întreținerea dentară și ochelari, Berg cheltuie aproximativ 360 de franci pe an. Alimentația reprezintă un alt capitol important, cu un buget lunar de 800 de franci, iar pentru activități recreative și grădinărit alocă 2.000 de franci anual.

Care sunt planurile sale

Chiar dacă are un venit solid care îi permite să ducă o viață confortabilă, Berg își dorește să reducă ritmul de muncă.