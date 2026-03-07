Cuprins:
MAI a stabilit noul număr de posturi pentru prefecturile din țară
Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile pentru aplicarea prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, care vizează redimensionarea schemelor de personal din cadrul Instituțiilor Prefectului.
În acest context a fost emis Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026, care stabilește numărul maxim de posturi aferente fiecărei prefecturi din țară.
Potrivit ordonanței, ministerul coordonator trebuie să emită ordinul privind stabilirea numărului de posturi în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.
Criteriile folosite pentru stabilirea schemelor de personal
Ministerul Afacerilor Interne precizează, prin intermediul unui comunicat de presă, că stabilirea noilor scheme de personal a fost realizată pe baza unor criterii obiective.
„La stabilirea noilor scheme, au fost avute în vedere criterii obiective precum numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui județ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte, populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora, problemele și dificultățile cu care se confruntă, raportat la arealul geografic, volumul activităților legate de legile proprietății etc.”, se arată în comunicat de presă publicat pe site-ul MAI.
Câți angajați vor rămâne în fiecare județ
Potrivit ordinului emis de minister, schema de personal pentru prefecturile din țară este următoarea:
- Municipiul București: 45 posturi
- Cluj: 39 posturi
- Constanța: 39 posturi
- Iași: 39 posturi
- Timiș: 39 posturi
- Argeș: 37 posturi
- Bacău: 37 posturi
- Dolj: 37 posturi
- Galați: 37 posturi
- Olt: 37 posturi
- Prahova: 37 posturi
- Suceava: 37 posturi
- Alba: 36 posturi
- Arad: 36 posturi
- Brașov: 36 posturi
- Gorj: 36 posturi
- Maramureș: 36 posturi
- Bihor: 35 posturi
- Botoșani: 35 posturi
- Brăila: 35 posturi
- Buzău: 35 posturi
- Caraș-Severin: 35 posturi
- Dâmbovița: 35 posturi
- Hunedoara: 35 posturi
- Harghita: 35 posturi
- Ialomița: 35 posturi
- Mureș: 35 posturi
- Neamț: 35 posturi
- Satu Mare: 35 posturi
- Sibiu: 35 posturi
- Teleorman: 35 posturi
- Vaslui: 35 posturi
- Vâlcea: 35 posturi
- Vrancea: 35 posturi
- Bistrița-Năsăud: 34 posturi
- Călărași: 34 posturi
- Mehedinți: 34 posturi
- Sălaj: 34 posturi
- Tulcea: 34 posturi
- Covasna: 33 posturi
- Giurgiu: 33 posturi
- Ilfov: 33 posturi
Ministerul Afacerilor Interne a transmis că, prin subsecretarul de stat coordonator, va continua cooperarea cu prefecții și subprefecții pentru aplicarea prevederilor ordonanței. Potrivit instituției, colaborarea se va baza pe dialog și sprijin instituțional pentru asigurarea unei tranziții funcționale în fiecare prefectură.
Avocatul Poporului a trimis vineri, 6 martie, o sesizare prin care cere CCR să decidă dacă OUG a Guvernului Bolojan, prin care sunt permise concedierile în administrația publică, este constituțională.
Amintim că Executivul a adoptat pe 24 februarie proiectul de lege pentru reforma administrației publice ca să reducă și mai mult cheltuielile statului.
Documentul prevede tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal și scăderea numărului de posturi din administrația locală. Mai simplu spus, concedieri în primării, prefecturi și ministere.
