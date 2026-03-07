MAI a stabilit noul număr de posturi pentru prefecturile din țară

Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile pentru aplicarea prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, care vizează redimensionarea schemelor de personal din cadrul Instituțiilor Prefectului.

În acest context a fost emis Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026, care stabilește numărul maxim de posturi aferente fiecărei prefecturi din țară.

Potrivit ordonanței, ministerul coordonator trebuie să emită ordinul privind stabilirea numărului de posturi în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Criteriile folosite pentru stabilirea schemelor de personal

Ministerul Afacerilor Interne precizează, prin intermediul unui comunicat de presă, că stabilirea noilor scheme de personal a fost realizată pe baza unor criterii obiective.

„La stabilirea noilor scheme, au fost avute în vedere criterii obiective precum numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui județ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte, populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora, problemele și dificultățile cu care se confruntă, raportat la arealul geografic, volumul activităților legate de legile proprietății etc.”, se arată în comunicat de presă publicat pe site-ul MAI.

Câți angajați vor rămâne în fiecare județ

Potrivit ordinului emis de minister, schema de personal pentru prefecturile din țară este următoarea:

Municipiul București: 45 posturi

Cluj: 39 posturi

Constanța: 39 posturi

Iași: 39 posturi

Timiș: 39 posturi

Argeș: 37 posturi

Bacău: 37 posturi

Dolj: 37 posturi

Galați: 37 posturi

Olt: 37 posturi

Prahova: 37 posturi

Suceava: 37 posturi

Alba: 36 posturi

Arad: 36 posturi

Brașov: 36 posturi

Gorj: 36 posturi

Maramureș: 36 posturi

Bihor: 35 posturi

Botoșani: 35 posturi

Brăila: 35 posturi

Buzău: 35 posturi

Caraș-Severin: 35 posturi

Dâmbovița: 35 posturi

Hunedoara: 35 posturi

Harghita: 35 posturi

Ialomița: 35 posturi

Mureș: 35 posturi

Neamț: 35 posturi

Satu Mare: 35 posturi

Sibiu: 35 posturi

Teleorman: 35 posturi

Vaslui: 35 posturi

Vâlcea: 35 posturi

Vrancea: 35 posturi

Bistrița-Năsăud: 34 posturi

Călărași: 34 posturi

Mehedinți: 34 posturi

Sălaj: 34 posturi

Tulcea: 34 posturi

Covasna: 33 posturi

Giurgiu: 33 posturi

Ilfov: 33 posturi

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că, prin subsecretarul de stat coordonator, va continua cooperarea cu prefecții și subprefecții pentru aplicarea prevederilor ordonanței. Potrivit instituției, colaborarea se va baza pe dialog și sprijin instituțional pentru asigurarea unei tranziții funcționale în fiecare prefectură.

Avocatul Poporului a trimis vineri, 6 martie, o sesizare prin care cere CCR să decidă dacă OUG a Guvernului Bolojan, prin care sunt permise concedierile în administrația publică, este constituțională.

Amintim că Executivul a adoptat pe 24 februarie proiectul de lege pentru reforma administrației publice ca să reducă și mai mult cheltuielile statului.

Documentul prevede tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal și scăderea numărului de posturi din administrația locală. Mai simplu spus, concedieri în primării, prefecturi și ministere.

