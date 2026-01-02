Dispozitivul, împreună cu datele descifrate ale rutei UAV-ului, au fost predate unui reprezentant al aparatului atașatului militar al SUA la Moscova. Potrivit șefului Direcției Principale de Informații a Statului Major General, Igor Kostiukov, descifrarea realizată de serviciile speciale ruse „a confirmat fără echivoc și cu exactitate” că ținta atacului a fost anume reședința lui Putin de la Valdai. Amiralul și-a exprimat convingerea că materialele prezentate „vor permite înlăturarea tuturor întrebărilor și vor contribui la stabilirea adevărului”.

Intenția de a transmite SUA rezultatele expertizei tehnice a dronei ucrainene doborâte în regiunea Novgorod a fost anunțată de Ministerul Apărării al Federației Ruse pe 1 ianuarie. Acest lucru s-a întâmplat după apariția unei publicații în The Wall Street Journal. Ziarul, citând surse din serviciile de informații, a relatat că CIA nu a găsit dovezi ale unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei asupra reședinței lui Putin, informație care i-ar fi fost prezentată președintelui Donald Trump.

Primul care a vorbit despre un atac asupra reședinței lui Putin de la Valdai a fost ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. El a susținut că Forțele Armate ale Ucrainei au încercat să lovească „în noaptea de 29 decembrie” și că ar fi folosit în acest scop 91 de drone. Șeful diplomației ruse a subliniat că, în urma acestui incident, Moscova își va revizui poziția în negocierile privind încheierea războiului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit „un fals” afirmația privind un atac asupra reședinței lui Putin. El a remarcat că, în acest mod, Moscova pregătește terenul pentru lovituri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și dorește să submineze progresul negocierilor de pace dintre Ucraina și SUA, pentru a-și justifica refuzul de a opri războiul.

Amintim că președintele rus Vladimir Putin a transmis în mesajul de Anul Nou că Rusia va câștiga războiul din Ucraina, unde Moscova desfășoară o ofensivă de aproape patru ani.