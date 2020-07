6 luni i-a luat ministrului Ștefan ca să-i ceară lui Cumpănașu 1,4 milioane de lei înapoi, datorați statului român! Cumpănașu îi dă cu flit

Unul dintre preferații Ministerului Dezvoltării în proiecte pe fonduri europene, Alexandru Cumpănașu ajunsese să plătească o funcționară din același minister cu 40.000 de lei pentru redactarea câtorva pagini. Libertatea a dezvăluit în decembrie 2019 că așa curgeau contractele lui Cumpănașu.

Contractul atribuit Asociației pentru Implementarea Democrației avea codul SIPOCA 61 și era destinat tocmai prevenirii corupției din administrația publică.

Funcționara plătită de Cumpănașu se numea Onorica Abrudanu. Aceeași angajată, Onorica Abrudanu, apare în fotografiile de la nunta lui Alexandru Cumpănașu, alături de directorul Andreea Grigore, chiar șefa direcției care îi dădea banii lui Cumpănașu.

După 6 luni, ministrul a luat o decizie

La începutul lui iulie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a confirmat pentru ziar informația potrivit căreia contractul cu Alexandru Cumpănașu a fost reziliat.

„Proiectul ”Consolidarea sistemelor de integritate, cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică” (cod SIPOCA 61) a fost reziliat unilateral, pe 6 iulie 2020 (…) ca urmare a procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor, emis de Ministerul Finanțelor Publice.”, se precizează în comunicatul transmis Libertatea de Ministerul Dezvoltării.

Pasajul face referire la controlul Ministerului de Finanțe care a arătat neregulile din cadrul acestui contract încă din 2018. Raportul Ministerului de Finanțe a fost făcut public de riseproject.ro.

Selectarea Asociației pentru Implementarea Democrației ca partener privat reprezintă, în fapt, o încredințare directă a unor părți din bugetele viitoarelor proiecte pe care MDRAP urma să le implementeze. Extras din Raportul Ministerului de Finanțe:

Au existat suspiciuni și cu privire la o notă de plată pentru patru apartamente închiriate la Phoenicia Grand Hotel, potrivit Rise Project, dar și privind rapoartele efective înaintate ministerului de echipa lui Cumpănașu.

Ministrul a dat vina pe PSD – Dragnea – Shhaideh

Ministrul Dezvoltării a discutat problema într-o emisiune, la B1 TV, anul trecut, în decembrie, când a și anunțat că trimite cazul la DNA.

„Proiectul despre care discutăm a fost semnat în perioada PSD – Dragnea – Shhaideh. Aș vrea să îi întreb pe telespectatori și pe cei care au acceptat. Am plătit 1,4 milioane de lei pentru 10 hârtii! Atât am primit noi. Am întrebat-o chiar în această seară pe colega din minister, «domne, dacă ar fi banii tăi, ai lua un credit de la bancă, te-ar lăsa inima să dai 1,4 milioane de lei pentru un studiu?», a spus Ion Ștefan, în emisiunea „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire.

Vor banii în 15 zile

„ Ca urmare a rezilierii, în termen de 15 zile de la data comunicării rezilierii unilaterale, Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) are obligația restituirii sumei de 1.411.943,47 lei către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”, se arată în comunicatul oficial.

Oficialii din minister au explicat pentru Libertatea de ce vor banii înapoi.

„Această sumă reprezintă valoarea (…) pentru onorarii elaborare rapoarte inițiale, cheltuieli salariale ale membrilor echipei de management al proiectului din partea partenerului, cheltuieli generale de administrație ale partenerului, cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe ale partenerului, care nu au contribuit la atingerea rezultatelor și indicatorilor prevăzuți în proiect, conform ordinului de finanțare.”

Concret, documentele prezentate de AID nu au fost recepționate de echipa de proiect a beneficiarului (MLPDA) deoarece acestea constituie documente aflate în fază incipientă de realizare (”rapoarte inițiale”) și nicidecum livrabile, conform descrierii din cererea de finanțare a proiectului. Oficial din minister:

Alexandru Cumpănașu: „Sunt ridicoli. Dacă cineva trebuie să dea banii înapoi, acela e Ministerul Dezvoltării. Ei și-au asumat tot ce am făcut”

„Informarea aceasta eu nu am primit-o, e o aberație juridică, nu poate fi reziliat decât cu acordul părților. Pot să facă asta și noi vom ataca în instanță”, a fost prima reacție a lui Alexandru Cumpănașu.

Acesta a negat toate acuzațiile care i s-au adus cu privire la acest proiect.

„Noi, conform constatărilor celor de la Ministerul de Finanțe, nu avem nicio răspundere. MF contestă procedura de selecție. Cu ce suntem noi vinovați pentru cum a organizat Ministerul Dezvoltării selecția? Ei sunt ridicoli să ne ceară nouă banii”

Cumpănașu explică de ce crede că întreaga responsabilitate le revine celor de la Dezvoltare.

„Ministerul Dezvoltării și-a asumat lucrările trimise de noi și nu au fost numai rapoarte inițiale, au fost și trei sau patru lucrări livrabile. Odată predate și odată ce ministerul a cerut rambursarea banilor, ele sunt asumate de beneficiar, adică de minister”

Alexandru Cumpănașu:

Extras din Raportul Ministerului de Finanțe care vorbește despre neregulile atribuirii contractului

Nu doar că nu dă înapoi banii, dar cere și alții în plus

„Am înaintat deja acțiune civilă împotriva Ministerului Dezvoltării, noi ne-am făcut treaba și am plătit de la noi și cerem recuperarea a aproximativ 500.000 de lei.”

”Dacă a încălcat cu ceva legea, răspunde doamna Grigore”

În ceea ce privește prezența la nunta sa a șefei Direcției de Integritate, Andreea Grigore, cea care a conceput întreg proiectul, Cumpănașu crede că cele două ipostaze nu au nicio legătură.

„Toți parlamentarii și jurnaliștii ar trebui arestați, dacă punem așa problema. Evenimentele private nu pot să fie susceptibile de ceva greșit. Am ajuns la o relație bună cu doamna Grigore, nu a avut nicio treaba una cu alta. Iar dacă a încălcat cu ceva legea, răspunde doamna Grigore”.

Grigore: ”În mai am stopat contractul, nunta a fost în octombrie”

Andrea Grigore a răspuns întrebărilor Libertatea și a explicat că participarea sa la nuntă a venit după ce proiectul fusese stopat.

„Pe 15 mai 2018, imediat după ce a apărut raportul Ministerului de Finanțe, eu, cu mâna mea, am semnat stoparea contractului și oprirea plăților. Nunta a fost în octombrie”, a precizat Andreea Grigore.

Ministerul contestă ce îl avantajează!

Funcționara publică a explicat că situația acordului de parteneriat cu Asociația lui Alexandru Cumpănașu este una stranie.

Conform lui Grigore, Ministerul Dezvoltării contestă, de fapt, concluziile controlului de la Finanțe, care avantajează chiar ministerul! Iar procesul este în desfășurare la Curtea de Apel.

Între timp însă, pentru că nu există un verdict, oficialii de la Dezvoltare au fost nevoiți să oprească orice colaborare cu Asociația pentru Implementarea Democrației.

În privința lui Abrudanu, angajata din minister care a lucrat și la proiect, Alexandru Cumpănașu spune că este specialistă în administrație locală, iar ANI a constatat că nu e conflict de interese înainte să fie plătită cu 40 000 de lei pentru munca prestată.

Grigore argumentează că nu avea pe cineva mai bun de folosit decât pe colega sa din același minister care finanța proiectul din banii cetățenilor europeni.

Doamna Abrudanu a fost subprefect și viceprimar la Sălaj și lucrează la un alt departament în minister, parcă cel privind situațiile de urgență. Nu avea nicio legătură cu direcția care a creat proiectul. Noi aveam lucrări care aveau legătură cu administrația locală. Pe cine puteam să iau mai calificat, dacă nu pe cineva care a avut funcții în administrația locală?

Andreea Grigore, șef serviciu în Ministerul Dezvoltării:

