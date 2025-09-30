Acesta a mai spus că profiturile traderilor de energie din Vest se situează la 20 de euro pe fiecare MWh tranzacționat, în România acesta este de trei ori mai mare, de 60 de euro pe MWh.

Investigații

Iar aceste costuri se translatează mai departe în facturile românilor, mai ales că din iulie țara noastră a eliminat plafonarea prețurilor la energie, ceea ce a generat un val de scumpiri și facturi mari.

Ministrul a spus că a cerut ANRE și Consiliului Concurenței să investigheze formarea prețurilor la energie în țara noastră.

Am închis termocentrale și am devenit dependenți de importuri

Oficialul a precizat că principala cauză pentru care România are prețuri mari este că România a scos 7.000 MW din producția pe bază de cărbune și gaze, care funcționau în bandă, ceea ce a făcut ca țara noastră să devină dependentă de importuri, în special în perioadele de cerere mare, cum este seara între orele 18 și 22.

Comisia Europeană vrea și închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și CET-urile din Craiova și Râmnicu Vâlcea la finalul acestui an, dar o astfel de închidere ar duce România în risc de blackout.

Acesta a cerut ministrei Mediului, Diana Buzoianu, să accelereze autorizările pentru terminarea hidrocentralelor începute pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și blocate prin procese interminabile de organizațiile de mediu.

Cu energia în CSAT

Anterior, Bogdan Ivan a anunțat că va merge în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a prezentat situația din energie.

Recent, acesta a prezentat un plan de reducere a prețurilor, dar acesta are nevoie de timp pentru a ajunge la rezultate.

Nicușor Dan: „Toți banii rămân la speculatori”

Declarația sa vine după ce președintele Nicușor Dan a spus, la rândul său, în urmă cu câteva zile că prețul energiei este prea mare în România deoarece ANRE nu își face treaba, conform Digi24.

„Dacă vorbim de zona de energie, sunt cumva două probleme care sunt legate şi o instituţie care nu funcţionează. O problemă este că preţul este prea mare, în ciuda faptului că România produce foarte mult din energia sa. Şi atunci când preţul este mare, pe de-o parte văduveşti clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investiţiile. Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a spus președintele.

„A doua problemă este că nu avem o corelare a instituţiilor de stat, a companiilor de stat care produc energie, şi asta e ceva ce putem să facem relativ repede. Toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori, pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă nişte profituri rezonabile într-o economie de piaţă, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-şi face treaba. Pe scurt, ăsta este peisajul din energie”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

