Echipa de la AIEA, care a ajuns luni la Kiev, include experți din Polonia, Lituania, Serbia și China, Albania, Franța, Italia, Iordania, Mexic și Macedonia de Nord, țări pe care Rusia nu le consideră ca fiind părtinitoare din cauza sprijinului lor puternic pentru Ucraina.

Într-o ședință de informare ținută în capitala Ucrainei, Rafael Grossi a transmis că o echipă AIEA va inspecta centrala nucleară de miercuri până sâmbătă, potrivit publicației ucraineane Ukrinform.

„În sfârșit, plecăm după șase luni de efort. AIEA se îndreaptă către CNP Zaporizhzhya. După cum știți, avem o sarcină foarte importantă acolo – să lucrăm și să examinăm situația reală acolo, pentru a ajuta la stabilizarea situației cât mai mult posibil”, a scris Grossi pe Twitter.

? @RafaelMGrossi and a team of experts & inspectors have set off for the IAEA Support & Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ), to help ensure nuclear safety and security at #Ukraine‘s Zaporizhzhya NPP and undertake vital safeguards activities.

