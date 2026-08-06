Agenția Spațială Australiană a avertizat populația să nu atingă obiectele, suspectând că ar putea conține substanțe toxice, potrivit publicației El Confidencial. Descoperirea, făcută în apropiere de orașul Townsville, a generat speculații cu privire la originea acestora, iar autoritățile au impus un perimetru de securitate de 50 de metri.

Primele descoperiri

Primele trei sfere au fost găsite într-o după-amiază de vineri, după ce mai mulți localnici au alertat autoritățile. În weekend, alte trei sfere au fost reperate, ridicând numărul total la șase.

După analizarea formei, dimensiunilor și amplasamentului acestora, Agenția Spațială Australiană a declarat că este posibil ca obiectele să fie „recipiente presurizate dintr-un vehicul de lansare spațială” și să provină din resturi ale unei rachete străine.

Serviciile de urgență au transportat cinci dintre obiecte în containere speciale pentru materiale periculoase, în timp ce lucrau la securizarea celei de-a șasea sfere. Imaginile difuzate arată specialiști în echipamente de protecție îndepărtând cu grijă sferele de pe plajă.

Deși autoritățile au confirmat ulterior că obiectele nu prezintă pericole imediate, au menținut recomandarea de a le trata cu prudență până la stabilirea exactă a compoziției acestora.

Experții confirmă originea spațială

Arheologul spațial și expertul în deșeuri orbitale, Alice Gorman, de la Universitatea Flinders, a explicat că sferele au caracteristici care indică faptul că ar fi componente ale unui sistem de combustibil spațial.

„Par să corespundă cu ceea ce se găsește ca parte a unui sistem de combustibil. Sunt recipiente presurizate fabricate din aliaje de titan cu un punct de topire foarte ridicat””, a precizat Gorman pentru presa australiană.

Aceste rezervoare, cunoscute neoficial sub denumirea de „space balls”, pot rămâne intacte chiar și după ce o etapă a unei rachete se prăbușește. Lipsa aparentă a urmelor intense de ardere a condus-o pe Gorman la concluzia că ar putea proveni dintr-o primă sau a doua etapă care a reintrat în atmosferă în timpul unui lansament.

Totuși, expertul nu exclude complet posibilitatea ca acestea să aibă o origine marină, deși ipoteza spațială pare mai plauzibilă, conform constatărilor oficiale.

Riscuri asociate combustibilului toxic

Una dintre principalele îngrijorări exprimate de specialiști a fost posibilitatea ca rezervoarele să conțină urme de hidrazină, un combustibil folosit în sistemele spațiale, recunoscut pentru toxicitatea sa ridicată.

Matt Richardson, directorul programelor spațiale de la Universitatea din Queenslandul de Sud, a avertizat: „Este o substanță chimică toxică. De asemenea, este suspectată a fi cancerigenă, așa că este destul de periculoasă”.

Din acest motiv, echipele de intervenție au aplicat protocoale stricte, specifice manipulării substanțelor chimice necunoscute.

Agenția Spațială Australiană colaborează acum cu organizații internaționale pentru a identifica vehiculul de lansare și țara de origine a acestor resturi. Potrivit El Confidencial, localizarea și caracteristicile sferelor sunt compatibile cu elementele unei rachete care a reintrat în atmosferă recent. Agenția a avertizat că alte fragmente ar putea fi descoperite și a reiterat recomandarea: „Nu atingeți, nu mutați și nu recuperați posibilele resturi spațiale. Presupuneți că sunt periculoase până la o notificare contrară. Îndepărtați-vă și contactați serviciile de urgență”.

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