Campania „Înapoi la echilibru: deciziile care ne schimbă viața financiară” susținută de KRUK România 

De multe ori, vestea că ți-a fost vândută datoria poate veni cu panică, rușine și senzația că lucrurile au scăpat definitiv de sub control. În realitate, pentru mulți oameni acesta poate fi chiar momentul în care apare prima șansă reală de negociere, de rate flexibile și chiar de reducere a datoriei. În România, băncile, IFN-urile și companiile de utilități vând periodic portofolii de credite restante către companii specializate în administrarea și colectarea datoriilor. Procedura poartă numele de „cesiune de creanță” și este perfect legală, întrucât posibilitatea cesiunii este prevăzută chiar în contractul de credit semnat inițial de client. Practic, noul creditor preia datoria, iar clientul este notificat oficial că de la acel moment plățile și discuțiile legate de debit vor fi purtate cu noua companie.

Ce se întâmplă concret când datoria își schimbă creditorul

Procesul începe, de regulă, după o perioadă lungă de restanțe. Banca, IFN-ul sau firma de utilități (telefonie, energie etc.) decide să scoată la vânzare mai multe credite neperformante sau facturi neachitate, iar companii specializate participă la proceduri de achiziție pentru aceste portofolii. După finalizarea tranzacției, clientul primește o notificare oficială privind schimbarea creditorului. Din acel moment, datoria nu mai este administrată de bancă, plățile se fac către noul creditor, comunicarea și negocierea au loc cu noua companie, clientul poate primi variante noi de plată, diferite de cele avute inițial. Primul pas este să primești o notificare scrisă fie pe email, fie în poștă în care ești anunțat de acest lucru.

„Schimbarea creditorului nu modifică drepturile consumatorului și nici obligația de transparență. Clientul trebuie informat clar, trebuie să știe cui datorează suma respectivă și ce opțiuni are pentru a-și gestiona finanțele într-un mod sustenabil”, explică Roxana Ciobanu, Manager Colectare în Etapa Juridică la KRUK România.

Tăcerea costă. Comunicarea poate reduce datoria

Companiile de administrare a datoriilor insistă asupra unui lucru: oamenii care răspund, explică posibilitățile lor financiare și încearcă să găsească o soluție au șanse mult mai mari să obțină beneficii de plată. Astfel, în funcție de caracteristicile datoriei, clientul ar putea primi eșalonări flexibile, rate adaptate veniturilor, termene preferențiale, reduceri ale valorii totale de plată sau discounturi pentru plata voluntară și la timp. 

„Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le facem atunci când primim o comunicare despre o datorie este să reacționăm emoțional și să evităm dialogul. În realitate, cu cât clientul discută mai repede și mai deschis despre opțiunile pe care le are și despre posibilitățile sale de plată, cu atât cresc șansele să găsim împreună o soluție – în Etapa Amiabilă, fără costuri suplimentare – adaptată realității sale și sustenabilă pe termen lung”, spune Monica Cabăț, Manager Marketing & Digital Collection în cadrul KRUK România.

Ce poți face imediat după notificare? Experții recomandă câțiva pași esențiali: 

1. Verifică documentele. Asigură-te că ai primit notificarea oficială privind cesiunea creanței și verifică: cine este noul creditor, suma actualizată, datele de contact, modalitățile de plată.

2. Nu ignora datoria. Amânarea poate duce la costuri suplimentare și la intrarea cazului în etapa juridică. Specialiștii spun că etapa amiabilă este cea mai importantă și cea mai flexibilă pentru client.

3. Explică realist cât poți plăti. Una dintre cele mai frecvente greșeli este asumarea unor rate imposibil de susținut. Companiile preferă, de regulă, un plan realist și constant decât promisiuni imposibile.

4. Întreabă direct de discounturi. Mulți români nu știu că există posibilitatea unor reduceri de datorie, mai ales în cazul plăților voluntare sau al încheierii rapide a unui acord. 

„Cel mai important lucru este ca oamenii să înțeleagă că există soluții și că dialogul poate schimba radical felul în care își gestionează datoria. Vedem frecvent cazuri în care clienții reușesc să își îmbunătățească finanțele prin planuri personalizate”, adaugă Roxana Ciobanu.

De la stres financiar, la soluții concrete

Pentru mulți oameni, primirea unei comunicări despre o datorie poate declanșa reacții emoționale puternice, de la îngrijorare și teamă până la tendința de a evita subiectul complet. Totuși, primul pas către rezolvare este informarea și dialogul. Atunci când înțeleg exact care sunt opțiunile disponibile și aleg să discute deschis despre posibilitățile lor de plată, oamenii pot identifica soluții adaptate realității lor. Accesul la informații clare, comunicarea transparentă și flexibilitatea în stabilirea unui plan de plată pot transforma o problemă care pare copleșitoare într-un proces gestionabil. Dincolo de colectarea unei datorii, miza este ca persoana să își recapete încrederea și controlul asupra propriilor decizii financiare.

Foto: Shutterstock

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