Clădirea a fost lovită de două proiectile care au ajuns pe acoperiș și au distrus etajele superioare. Imediat, acestea s-au prăbușiit, lăsând în urmă un nor gros de fum și praf.

Precise strike on building which was used by Russian military personnel including FPV drone operators. Kursk front.https://t.co/ymAaaGRboi https://t.co/KLMgu8UDen pic.twitter.com/trpmamEMei — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 22, 2024

Conform unor surse ucrainene imobilul este situat într-o localitate din regiunea rusă Kursk, invadată în august de trupele Kievului. Aici se aflau militari ruși specializați în pilotarea de drone.

Clădirea ar fi fost lovită cu rachete sol-aer HAMMER, de producție franceză, potrivit acelorași surse.

Airstike on Russian positions somewhere at the front. https://t.co/F37wPOSs4x pic.twitter.com/HvGzl3u6Xu — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 22, 2024

Ulterior au apărut noi imagini, filmate de soldații ruși care au scăpat cu viață din bombardament și care fug pe scări pentru a-și salva viața.

🚀💥 GMLRS hit Russian FPV drone operators in a high-rise building in Kursk region. In the second video, enemy operators flee the building immediately after attack. pic.twitter.com/dzmvMhAxcf — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 22, 2024

Vladimir Putin nu mai e interesat de discuții de pace

Președintele Vladimir Putin a renunțat aproape complet la ideea discuțiilor de pace cu Kievul, după incursiunea Ucrainei în regiunea Kursk, considerată o lovitură „umilitoare” pentru liderul rus, conform site-ului independent rusesc de știri Poiasnitelnaia Zapiska, care citează surse apropiate Kremlinului și a fost preluată de Moscow Times.

„Kremlinul a ajuns la concluzia corespunzătoare că va distruge statalitatea ucraineană. Situația se pare că va sfârși într-un război fără reguli și ambele părți se gândesc la cum să îngreuneze lucrurile pentru cealaltă”, a declarat una dintre sursele Poiasnitelnaia Zapiska.



