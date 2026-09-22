Susține Susține

Spionul rus impotent care a vândut secretele Kremlinului, pentru tratament, și a reușit să evite un posibil război mondial. Povestea lui, spusă într-o carte

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
Spionul rus impotent care a vândut secretele Kremlinului, pentru tratament, și a reușit să evite un posibil război mondial. Povestea lui, spusă într-o carte. Sursă foto: Facebook
Spionul rus impotent care a vândut secretele Kremlinului, pentru tratament, și a reușit să evite un posibil război mondial. Povestea lui, spusă într-o carte. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Un ofițer KGB trimis în Iran la începutul anilor ’80 a ajuns să trădeze Uniunea Sovietică și să ofere unele dintre cele mai importante secrete ale Kremlinului serviciilor britanice nu pentru bani, ci ca medicii occidentali să-l ajute cu o problemă care îi afecta profund viața, impotența. Povestea neobișnuită a spionului cu numele de cod „Redwood” este relatată de jurnalistul și istoricul britanic Ben Macintyre în noua sa carte, „Redwood: The Untold Story of the Cold War’s Most Extraordinary Spy”, și este prezentată într-o recenzie publicată de The Telegraph.

Cuprins:

Informațiile furnizate de Kuzichkin aveau să ofere Occidentului detalii despre operațiunile KGB din Iran și despre planurile sovietice privind această țară. Macintyre susține că ele au contribuit la dejucarea unei tentative de preluare a puterii de către comuniștii iranieni sprijiniți de Moscova și ar fi putut împiedica escaladarea situației până la o confruntare nucleară.

A oferit secretele KGB în schimbul unui tratament pentru impotență

Povestea a început în Teheran, în 1981. Vladimir Kuzichkin era maior KGB și lucra în Iran după Revoluția Islamică din 1979. Printre atribuțiile sale se numărau operațiunile de spionaj și legăturile cu rețeaua comunistă iraniană, dar el traversa o adevărată criză personală. Suferea de disfuncție erectilă și era convins că medicina occidentală deține un tratament pe care medicii sovietici nu i-l puteau oferi. Așa că, în loc să ceară bani pentru informațiile sale, ofițerul KGB a cerut ajutor medical.

Potrivit cărții lui Macintyre, această problemă nu era pentru Kuzichkin un simplu inconvenient. Îi afecta căsnicia, încrederea în sine și poziția într-o cultură în care masculinitatea avea o importanță enormă. În cele din urmă, disperarea l-a împins spre serviciul britanic de informații MI6.

De ce i-au spus britanicii „Redwood”

Kuzichkin era un bărbat impresionant fizic, se arată în relatare, cu o înălțime de peste 1,90 metri, și a primit numele de cod „Redwood” după arborii uriași americani, tocmai din cauza staturii sale. Timp de aproape nouă luni, Kuzichkin a dezvăluit o cantitate uriașă de informații clasificate, printre care date despre sprijinul acordat de KGB Partidului Tudeh, formațiunea comunistă din Iran, despre agenți locali antrenați de sovietici, depozite clandestine de arme și o rețea militară subterană.

HtmlCode

Întrucât transmiterea informațiilor era extrem de riscantă în Iranul postrevoluționar, supravegheat intens de mai multe structuri de securitate, britanicii și Kuzichkin au folosit întâlniri extrem de scurte, locuri secrete de predare a documentelor, camere foto în miniatură și mașini care îl preluau din zone izolate. Orice greșeală putea duce la descoperirea operațiunii. Nu a trecut mult până când relația dintre cei doi a depășit însă treptat raportul obișnuit dintre un agent și ofițerul său de legătură.

„Am creat o legătură personală”, avea să spună mai târziu McCredie despre Kuzichkin.

Britanicul a explicat că faptul că spionul sovietic își pusese practic viața în mâinile sale îi apropiase foarte mult.

Planul sovietic care putea schimba Orientul Mijlociu

Informația cea mai importantă furnizată de Kuzichkin privea planurile sovietice pentru Iran. Potrivit relatării lui Ben Macintyre, Moscova sprijinea o structură comunistă clandestină care ar fi putut fi folosită pentru răsturnarea regimului islamic și instalarea unui guvern apropiat de Uniunea Sovietică. Iar miza era uriașă. Controlul Iranului ar fi oferit Moscovei acces strategic spre Golful Persic, porturi cu ape calde și unele dintre cele mai importante resurse petroliere ale lumii.

Statele Unite luau atât de în serios posibilitatea extinderii sovietice în Iran încât, potrivit documentării lui Macintyre, exista inclusiv perspectiva unui răspuns extrem dacă Moscova ar fi încercat să preia controlul asupra țării. Autorul spune că informațiile lui Kuzichkin au contribuit la împiedicarea acestei evoluții și că operațiunea ar fi putut ajuta la evitarea unei confruntări nucleare.

A început să creadă că fusese descoperit

La un moment dat însă, după ce ambasada sovietică dispăruse o rezervă de documente secrete, Kuzichkin a devenit convins că acoperirea sa fusese compromisă și că vina avea să cadă asupra lui. Așa că MI6 a decis că trebuie scos din Iran. Britanicii au pus la punct în grabă o operațiune prin care Kuzichkin urma să ajungă la frontiera cu Turcia deghizat într-un diplomat britanic, sub identitatea falsă de Michael Rod.

HtmlCode

Situația era aproape absurdă: rusul trebuia să se prezinte drept cetățean al unei țări pe care nu o vizitase niciodată, să folosească un nume străin pe care abia îl putea pronunța și să pretindă că are o meserie despre care știa foarte puțin. Cu toate acestea, planul a funcționat, iar Kuzichkin a trecut granița și a ajuns în Occident în 1982.

MI6 și CIA l-au interogat după fuga din Iran

După ce a ajuns în Marea Britanie, fostul ofițer KGB a fost interogat pe larg de MI6 și CIA, iar informațiile oferite despre rețelele sovietice și despre Partidul Tudeh au ajuns ulterior și la autoritățile iraniene. Kuzichkin a fost dus inclusiv la Islamabad, unde a oferit informații serviciilor iraniene despre structurile sovietice.

Consecințele au fost dramatice. Regimul iranian a lansat o represiune masivă împotriva Partidului Tudeh și a persoanelor suspectate de legături cu Moscova. Membri ai conducerii partidului au fost arestați, iar organizația a fost practic distrusă. Operațiunea a avut însă și o consecință pe care serviciile occidentale nu o anticipaseră. Distrugerea comuniștilor iranieni a eliminat unul dintre principalii adversari interni ai regimului condus de ayatollahul Ruhollah Khomeini. Astfel, informațiile folosite pentru a opri influența sovietică au contribuit în același timp la consolidarea regimului clerical iranian.

După KGB, a devenit acupuncturist în Anglia

Iar recompensa pe care Kuzichkin o dorise atât de mult nu a venit. La începutul anilor ’80 nu exista Viagra, iar medicina avea mult mai puține soluții pentru disfuncția erectilă decât în prezent. Medicii occidentali i-au dat inclusiv vitamine bogate în fier, sperând că efectul placebo l-ar putea ajuta, dar a fost în zadar.

Viața lui Kuzichkin a luat o direcție și mai neașteptată după fuga în Occident. Și-a schimbat numele în Alexander Larkin și s-a stabilit în Anglia, unde a devenit acupuncturist, mai întâi în Hampshire și ulterior în Weston-super-Mare. Printre oamenii care au ajuns să fie tratați de fostul spion KGB s-a numărat actorul Alec Guinness, celebru inclusiv pentru interpretarea spionului fictiv George Smiley.

La peste patru decenii distanță, Ben Macintyre readuce cazul în atenție în „Redwood: Povestea nespusă a celui mai extraordinar spion al Războiului Rece”, transformând o operațiune secretă uitată într-o poveste despre spionaj, frică, trădare și una dintre cele mai neobișnuite motivații care au împins vreodată un agent KGB să schimbe tabăra. Cartea a fost publicată în luna septembrie și are 416 pagini.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Rusia Stiri Iran Marea Britanie cia
Parteneri
E breaking în toată țara! Informația care a ajuns la secundă la toate buletinele de știri! Ce s-a întâmplat la 3 minute de la eliberarea lui Călin Georgescu
Viva.ro
E breaking în toată țara! Informația care a ajuns la secundă la toate buletinele de știri! Ce s-a întâmplat la 3 minute de la eliberarea lui Călin Georgescu
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Unica.ro
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Gsp.ro
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
Tvmania.libertatea.ro
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
ALTE ȘTIRI
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Reportaj
Știri România
16:00
Comoara ascunsă a Bucureștiului: locomotive de 150 de ani și povești care au schimbat România
Fostul procuror-șef al DIICOT Ialomița a fost condamnat definitiv de Înalta Curte la închisoare cu amânare și 80.000 de lei amendă penală pentru fals. Foto: Profimedia
Știri România
15:40
Un fost şef DIICOT Ialomiţa, amendat cu 80.000 de lei și condamnat la un an de închisoare: Ce a făcut Alexandru Mihailiuc
Parteneri
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată”
Adevarul.ro
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată”
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
Fanatik.ro
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Irina Fodor si Radu Vâlcan
Stiri Mondene
16:41
Modificări importante în grila Antenei 1. Zilele în care Asia Express și Insula Iubiri nu vor fi difuzate
Actorul Alex Bogdan | Foto: Instagram
Stiri Mondene
16:09
Cum a rămas actorul Alex Bogdan fără toți banii: „Să fiu mai atent”. Mărturisiri dureroase la radio: Ce a pățit timp de 16 ani
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Un oraş din România devine municipiu. Va fi singurul din judeţ cu acest statut
Observatornews.ro
Un oraş din România devine municipiu. Va fi singurul din judeţ cu acest statut
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
Gsp.ro
Curse mai scurte în Formula 1 din 2027!
Parteneri
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Mediafax.ro
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Redactia.ro
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
Kanald.ro
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
POLITIC
Colaj : Mirabela Gradinaru la New York, cu ocazia adunării ONU 21-septembrie-2026, participă la un eveniment organizat de fundașia Melaniei Trump, este îmbrăctă într-un cosutm de culoare bej
Politică
09:30
Mirabela Grădinaru, invitată la un dejun oferit de Melania Trump. Partenera președintelui României are program separat
Nicușor Dan îmbrăcat în costum bleumarin și cravată cu model, privind spre cameră din spatele unui pupitru oficial.
Politică
08:30
Nicușor Dan a explicat ce se întâmplă dacă Siegfried Mureșan nu reușește să formeze guvernul: Toate variantele pe care le știți
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
Fanatik.ro
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Spotmedia.ro
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Ultimele știri
Exclusiv
Știri România
16:00
De ce a fost condamnat la 6 ani și șase luni de detenție directorul de închisoare care se lăuda că are „o reputație impecabilă, poate cea mai nepătată din tot sistemul”
Infrastructura
17:07
Casa Dimitrie Petrescu din București va fi restaurată cu 90 de milioane de lei și transformată într-un centru educațional și cultural
Cultură și Vacanțe
16:56
Kerosenul a ajuns la cel mai mare preț din ultimele cinci luni. Companiile aeriene vor să crească prețurile din cauza scumpirii combustibilului
Lifestyle
16:45
O tânără a primit din greșeală o alocație de peste 10.000 de euro, iar acum fiscul îi cere toți banii înapoi: „Eroare de procesare”
Citește mai multe
TRENDING
BREAKING NEWS
Știri România
15:29
Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv în dosarul în care a fost acuzat de DIICOT de înșelăciune. Tribunalul București a decis control judiciar - Surse
Analiză
Știri România
13:00
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
Știri Externe
07:49
Prognoză pentru iarna 2026-2027 în Europa. Harta ninsorilor a fost actualizată de meteorologi
Auto
08:49
Șoferii primesc reduceri de 15% la RCA de la Asirom, dar cu o condiție
avion air france pe pistă
Cultură și Vacanțe
16:10
Piloții și însoțitorii de bord din Franța intră în grevă, luna viitoare. Cele cinci zile în care zeci de zboruri vor fi anulate
Robert Lloyd(stânga) a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea lui Michael McDermott, în 1996 Sursă foto: colaj foto /Greater Manchester Police
Lifestyle
16:07
Un bărbat a mers la poliție și a mărturisit o crimă comisă în urmă cu 30 de ani: nimeni nu îl bănuia
Cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi - O femeie cu mâna la gură respinge o tigaie cu pește pusă pe o masă
Lifestyle
15:56
Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi
Geantă de plajă pe o plajă cu nisip
Cultură și Vacanțe
15:32
Noua tactică folosită de hoții de pe plajele din Grecia, la final de sezon: „Priveau insistent spre lucrurile noastre”
Sarah Maria Rizea, o tânără de origine română în vârstă de 20 de ani, a fost desemnată oficial câștigătoarea celei de-a 80-a ediții a prestigiosului concurs Miss Italia 2026. Sursă foto Facebook/Ambasada României în Italia / Ambasciata di Romania in Italia
Lifestyle
15:22
Cine este Sarah Maria Rizea, românca de 18 ani aleasă Miss Italia: de la medalii internaționale la înot la coronița de regină a frumuseții
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Femeie încălzindu-și mâna lângă radiator interior, closeup
Știri România
15:08
Termoenergetica începe probele la căldură de la 1 octombrie. Când se pornește căldura în București
generalul maior (r) Adrian Ciolponea
Exclusiv
Știri România
13:26
O bună parte din aliații europeni din NATO iau în calcul un atac al Rusiei. Ce spune generalul Adrian Ciolponea că ar trebui să facă România
Primul strat de zăpadă s-a așternut la Bâlea Lac
Știri România
13:15
Prima zăpadă a sosit la Bâlea Lac: între „vai, nu” și „ce frumos”
O regulă nouă ar putea aduce mai ușor medicii români din Marea Britanie înapoi în spitalele din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto. Shutterstock
Știri România
13:14
Medicii români din Marea Britanie s-ar putea întoarce mai ușor în spitalele din țară. Regula nouă care le simplifică revenirea
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
09:30
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
07:00
Apocaleapșa după Nicușor
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu